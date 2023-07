Water Music Festival: terzo appuntamento in Valbiolo con Niccolò Fabi

sabato, 29 luglio 2023

Pontedilegno-Tonale – Terzo appuntamento del “Water Music Festival”, in programma fino al 27 agosto nel comprensorio di Pontedilegno-Tonale. Domani, domenica 30 luglio alle 15 – nella splendida location del lago di Valbiolo – l’artista Niccolò Fabi si esibirà “in solo”, pronto a incantare i presenti con il suono acustico, profondo e leggero della sua voce.

Lo scenario del lago di Valbiolo, sede dei concerti in programma, si trova a 2.050 metri di quota sui pendii del Passo Tonale ed è raggiungibile a piedi con una camminata di circa 40 minuti dal parcheggio della seggiovia Valbiolo, su strada in parte asfaltata e in parte sterrata, sul versante trentino del Passo. Nelle scorse settimane si sono esibiti “Time Out”, il progetto che celebra Max Pezzali e gli 883, e Francesca Michielin, talentuosa cantautrice e polistrumentista. Per tutta la durata della kermesse (ogni giorno dalle 10 alle 16) sarà possibile camminare a filo d’acqua sulla passerella galleggiante adagiata sul lago di Valbiolo: un’esperienza inedita per adulti e bambini.

“Oggi più che mai si avverte l’esigenza di porre l’acqua al centro di pensieri e dibattiti. Occorre rafforzare la coscienza collettiva su un tema così attuale e delicato, perché in gioco ci sono l’economia e l’attività, se non addirittura la sopravvivenza, di territori di alta quota. L’intento è veicolare tutte quelle buone pratiche utili a ottimizzare l’uso di questa risorsa. Dobbiamo prendercene cura tutti, nessuno escluso”, sottolinea Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale, premiato agli Ilda Awards 2022 per l’ideazione del progetto dello show “Il mistero dell’acqua perduta”, andato in scena nell’estate 2021.

Il programma di “Water Music Festival” proseguirà il 5 agosto – alle 21 – nello scenario del lago di Valbione a Ponte di Legno con Andrea Casta, conosciuto a livello internazionale come “il violinista Jedi” per il suo archetto luminoso, che porterà una tappa del suo tour The Space Violin con un repertorio per tutta la famiglia e le età che spazia dalle cover di Coldplay, Queen, Morricone e Battisti fino a versioni inedite delle sue produzioni elettroniche originali. Chiusura, il 20 agosto – alle 15 – al laghetto di Valbiolo con i Freak Out, gruppo di 6 elementi che trasporterà il pubblico in un viaggio nel mondo della musica dance, con le hit italiane e straniere dagli anni ‘80 a oggi.

Info su “Water Music Festival” è consultabile qui: https://www.pontedilegnotonale.com/it/i-festival-del-ghiaccio-e-dell-acqua/tutto-sull-evento/