Water Music Festival: entusiasmo del pubblico al concerto dei Freak Out

lunedì, 21 agosto 2023

Passo Tonale (Trento) – Conclusa nella splendida location del laghetto di Valbiolo l’edizione 2023 di Water Music Festival. La kermesse musicale, promossa dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, ha preso avvio il 14 luglio con lo spettacolo a Vezza d’Oglio e si è conclusa nel pomeriggio di ieri in Valbiolo nello spazio allestito vicino al laghetto con il concerto dei Freak Out, gruppo di 6 elementi che ha coinvolto il pubblico in un viaggio nel mondo della musica dance, con le hit italiane e straniere dagli anni ‘80 a oggi. Due ore di musica che ha entusiasmato il numero pubblico presente, in particolare giovani e famiglie che hanno raggiunto la splendida location per trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura e assistere il concerto del Freak Out che per la prima volta si sono esibiti a 2mila metri di quota.

Water Music Festival è un’iniziativa pensata per intrattenere e sensibilizzare, in un connubio tra arte e presa di coscienza sull’acqua e gli escursionisti hanno avuto la possibilità di passeggiare sulla passerella realizzata sul lago di Valbiolo. Gli spettacoli musicali sono stati articolati tra Vezza d’Oglio, Ponte di Legno e Valbiolo ed hanno visto alternarsi la Paradice Band, poi a Valbiolo si sono esibiti “Time Out” che ha celebrato Max Pezzali e gli 883, Francesca Michielin e Niccolò Fabi. Ai laghetti di San Leonardo a Vermiglio l’evento con Jeremiah Fraites e a Ponte di Legno-Valbione il concerto della “violinista Jedi” Andrea Casta.

Ieri a Valbiolo il Water Music Festivalche ha coinvolto il pubblico e chiuso l’edizione 2023 della kermesse che ha coinvolto il pubblico, turisti, ma anche residenti della Val di Sole e Valle Camonica.