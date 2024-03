Vigili del fuoco volontari del Trentino: Mauro Donati in pensione, al suo posto Davide Armani

venerdì, 1 marzo 2024

Trento – Avvicendamento ai vertici della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino, realtà che è punto di riferimento per circa 5800 vigili del fuoco in servizio attivo.

Ultimo giorno di lavoro, ieri, per il dirigente della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino, Mauro Donati (primo da sinistra). Con il pensionamento inizia per lui un nuovo capitolo della vita dopo aver diretto la Federazione per quasi 15 anni.

“Sono stati anni intensi, fatti di impegno e di passione, trascorsi ai vertici di un’organizzazione unica, sia per la sua storia che per il ruolo che svolge all’interno della comunità trentina”, sono le parole di Donati, ingegnere, già comandante del corpo dei vigili del fuoco volontari di Lomaso dal 1992 al 2012.

“Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno condiviso con me questa avventura, i colleghi che sono stati al mio fianco, i presidenti e vicepresidenti con i quali ho affrontato sfide complesse, gli ispettori con i quali ho condiviso obiettivi ambiziosi. Insieme – aggiunge – abbiamo lottato contro i mulini a vento della burocrazia, affrontato innumerevoli emergenze e difficoltà varie. Talvolta raggiunto anche risultati inaspettati”.

A raccogliere il suo testimone è Davide Armani, ingegnere. classe 1984 e con alle spalle una già lunga esperienza nel mondo del volontariato pompieristico che lo ha visto indossare la divisa da allievo, per poi diventare vigili del fuoco effettivo nel corpo di Tione, dove ricopre attualmente il ruolo di caposquadra, e di istruttore.

“Sono orgoglioso di poter dirigere questa struttura, fondamentale per il mondo dei vigili del fuoco trentini”, commenta il neo dirigente Armani. “Un sentito ringraziamento va a Mauro Donati per quanto ha fatto in questi anni, unitamente ad un augurio per la sua nuova vita”.

La Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino è il punto di riferimento per 236 corpi, distribuiti capillarmente sull’intero territorio provinciale, e per circa 5800 vigili del fuoco in servizio attivo, ai quali si aggiungono circa 1300 allievi.