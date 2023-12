Vermiglio: i carabinieri del Noe sequestrano la discarica di inerti a Stavel

mercoledì, 6 dicembre 2023

Vermiglio (Trento) – I carabinieri del N.O.E. di Trento hanno effettuato il sequestro preventivo della discarica comunale di materiali inerti Stavel di Vermiglio, in esecuzione del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento su richiesta della locale Procura della Repubblica che coordina l’inchiesta.

Le indagini, avviate alla fine del 2021 a seguito dell’accertamento della mancata adozione delle procedure di verifica-controllo dei rifiuti in ingresso nella discarica da parte del gestore, con il sequestro di una prima porzione della discarica, venivano indirizzate a verificare il rispetto delle procedure tecnico/amministrative attraverso le quali nel 2003 era stata aperta la discarica.

Dagli ulteriori accertamenti condotti dai militari dell’Arma emergeva che l’intera discarica era stata realizzata in difformità a quanto previsto dalle norme di settore, sia nella fase di realizzazione, che in quella di coltivazione e chiusura. Sulla scorta di tali circostanze la Procura della Repubblica di Trento oltre a chiedere al Gip il sequestro del sito, ha iscritto nel Registro degli indagati i quattro Sindaci che dal 2003 ad oggi hanno consentito l’apertura e quindi la gestione abusiva del sito, ed il responsabile tecnico della discarica.