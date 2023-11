Valchiavenna: “Riaprite la caccia al lupo”, petizione di 10mila persone

lunedì, 27 novembre 2023

Chiavenna (Sondrio) – Cresce la richiesta di abbattimenti di lupi e sul tavolo di Regione Lombardia e del Governo c’è la richiesta di 10mila persone, la maggior parte tra Valtellina e Valchiavenna che chiede di riaprire la caccia.

Sono state depositate al Ministero dell’agricoltura – a nome dei comitati per la tutela delle persone e degli animali dai lupi – le firme raccolte in Valchiavenna e Alta Valtellina. L’obiettivo – sostengono i promotori della petizione – è dire “Sì alla sicurezza di persone e animali”. Lo slogan: “la Montagna vuole vivere”.

Negli ultimi report sulla presenza dei lupi in Lombardia sono stati quantificati più di 60 grandi predatori. Un branco tra i tre e i cinque esemplari si è stabilito in pianta stabile tra il nord della provincia di Como e il Canton Ticino in Svizzera. Altri branchi al Tonale, tra l’Alta Valle Camonica e la Val di Sole. Inoltre – secondo l’ultimo report – ci sono altri tre esemplari si spostano tra la provincia di Sondrio e sempre la Valle Camonica e due branchi in Valchiavenna e Val Seriana.

In Lombardia dal 2012 al 2021 sono state accertate circa 130 attacchi di lupi, 54 in provincia di Brescia, 31 in Valtellina e 8 nella Bergamasca. Nel 2021 Regione Lombardia ha pagato 23.500 euro per indennizzare i capi di bestiame predati da lupi, mentre i risarcimenti liquidati per i danni provocati dai grandi carnivori sono stati 64mila euro.

di Da. Pap.