Val di Sole, via alle prevendite per le UCI Mountain Bike World Series

martedì, 12 marzo 2024

Commezzadura – La nuova stagione della Mountain Bike, che culminerà con l’appuntamento Olimpico di Parigi 2024, è sulla linea di partenza, e con essa l’edizione 2024 delle Whoop UCI Mountain Bike World Series, la Coppa del Mondo delle ruote grasse affidata alla gestione di ESO Warner Bros Discovery, che scatterà il 12 aprile dal Brasile. Foto @Michele Mondini.

Le date da cerchiare in rosso per gli appassionati italiani sono quelle dal 14 al 16 giugno 2024, quando le WHOOP UCI Mountain Bike World Series approderanno a Daolasa di Commezzadura, l’ormai tradizionale tappa di Val di Sole che l’anno scorso ha fatto registrare ben 25.000 ingressi in un weekend ricco di emozioni.

Quello trentino è uno degli appuntamenti più sentiti da tutto l’universo MTB, uno dei pochi in questa stagione a proporre il connubio fra le tre discipline di riferimento del fuoristrada: il Downhill, sulla mitica Black Snake, il Cross Country e lo Short Track. Come sempre, il weekend di Val di Sole riproporrà anche lo spettacolo del Four-Cross, con l’appuntamento italiano del circuito 4X Pro Series.

Il comitato organizzatore guidato da Grandi Eventi Val di Sole e APT Val di Sole ha ufficialmente aperto le prevendite online, disponibili su valdisolebikeland.com. I biglietti per ciascuna delle giornate di sabato 15 giugno (gare di Downhill) e di domenica 16 giugno (gare di Cross-Country) sono disponibili al prezzo di 20 euro più oneri di servizio.

Per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo in campo gara, Val di Sole offre un’occasione speciale: esclusivamente nei primi 10 giorni di prevendita, l’abbonamento per le due giornate di sabato e domenica costerà solo 20 euro (anziché 30), più costi di servizio. In pratica, un weekend di divertimento al prezzo di una sola giornata.

I biglietti non includono l’accesso agli impianti di risalita e sono gratuiti per i bambini al di sotto dei 12 anni, previa registrazione sulla piattaforma di ticketing. Come sempre, sarà libero l’accesso per la giornata di venerdì 14 giugno (con le gare di Short Track e Four-Cross), così come per quelle precedenti, dedicate a training e qualifiche.