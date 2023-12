Val di Sole, benessere d’alta quota e presenze record nei rifugi-Spa

sabato, 16 dicembre 2023

Tonale – Aumentano costantemente le prenotazioni delle strutture che propongono percorsi termali e trattamenti benefici per il corpo con la possibilità di godere di spettacolari visuali. Nella valle solandra se ne contano ben 4 tra i 1900 e i 2700 metri. E i benefici per la salute sono evidenti dopo una giornata sugli sci.

Val di Sole, terra di paesaggi incantevoli, di tradizioni (storiche, culturali ed enogastronomiche)…e di Spa d’alta quota: se ne contano ben 4, tra i 1900 e i 2700 metri, all’interno di altrettanti rifugi. Definirli tali sarebbe riduttivo e per nulla esaustivo. Si tratta, infatti, di vere e proprie oasi di benessere. Qui, il piacere di trattamenti rilassanti per il corpo si somma a quello dello sport sulla neve (tra sci, snowboard e escursioni sulle ciaspole) per un’esperienza completa da qualsiasi punto di vista. Inoltre, la possibilità di godere di visuali mozzafiato rende il tutto ancora più appagante: dalle aree wellness di queste strutture è infatti possibile ammirare le pareti montuose illuminate dalla luna o i ghiacciai alpini. Davvero una rarità. I 4 rifugi-Spa si trovano in due dei comprensori della Val di Sole, lungo le piste di Folgarida-Marilleva e sul ghiacciaio del Presena. Dispongono di idromassaggio con vista sulle vette, sauna, cromoterapia, bagno turco e percorsi kneipp, utilissimi per ritemprarsi dopo una giornata trascorsa sugli sci.

“L’impostazione della vacanza sulla neve è mutata nel tempo: oggi gli ospiti, oltre a piste in condizioni sempre impeccabili, richiedono qualità e comfort, sia nelle infrastrutture, sia nei servizi: riuscire ad assicurarli permette di essere sempre più competitivi e attrattivi”, spiega Fabio Sacco, direttore di ApT Val di Sole. Non è un caso se negli anni un numero sempre maggiore di turisti, dagli sciatori alle famiglie, hanno scelto questa tipologia di strutture che permettono di disconnettersi dai ritmi frenetici della routine quotidiana.

Benefici che aumentano esponenzialmente se si ha la possibilità di svolgere una o più sedute in centri termali specializzati, come le Terme di Pejo (dove tutto è ormai pronto per la nuova stagione invernale, l’apertura ufficiale è fissata per il 18 dicembre): spesso, erroneamente, la loro importanza dopo un’intera giornata trascorsa sulle piste viene trascurata. Si tratta invece di soluzioni molto efficaci, che contribuiscono a riattivare la circolazione, migliorare la ripresa muscolare e prevenire eventuali problemi fisici nei giorni seguenti: insomma, l’effetto è quello (piacevole) di un toccasana.

Rifugio Solander

Situato a 2.045 metri di quota in una posizione strategica (a pochi metri dall’arrivo della moderna cabinovia Daolasa-Val Mastellina (dove si può agilmente giungere in treno e col bus), il rifugio è stato completamente ristrutturato nel 2019: l’area wellness, denominata “Nature Brenta Spa”, è suddivisa su tre livelli e circondata da fantastici boschi che consentono di godere di una vista mozzafiato sulle cime delle Dolomiti di Brenta. Qui, il percorso relax, si esegue rigorosamente in stile nordico-altoatesino.

Chalet degli Angeli

Sauna finlandese, bagno turco con vapore e calore controllato automaticamente, terrazza solarium, idromassaggio e kneipp compongono l’area Spa di questa tipica costruzione di alta montagna, posizionata a 1.900 metri sull’arrivo delle telecabine Belvedere e Folgarida, direttamente sulle piste da sci che comprendono il carosello sciistico di Folgarida-Marilleva e Madonna di Campiglio.

Rifugio Orso Bruno

Il piacere del corpo e si unisce a quello della vista in questo rifugio che ha il suo elemento caratteristico nella vasca idromassaggio circolare con acqua a 39° affacciata su un’ampia vetrata panoramica che consente di ammirare stupendi tramonti montani. Il sottofondo di musica jazz e classica fa da piacevole corollario. L’area wellness comprende inoltre un bagno turco con luci soffuse e cromoterapiche. Negli anni la struttura è stata costantemente ampliata e ammodernata: si trova a 2.200 metri, nel punto d’incontro degli impianti di risalita delle tre località (Folgarida, Marilleva e Madonna di Campiglio), al centro dei loro 150 chilometri di piste.



Capanna Presena

Dove i pensieri Spa…riscono: collocata a 2.753 metri di quota, l’area wellness della Capanna Presena è tra le più alte d’Europa: qui è possibile sperimentare il potere detox della cabina a infrarossi, godendo della spettacolare vista sull’omonimo ghiacciaio. L’ambiente interno della struttura rispecchia – nel vero senso del termine – quello esterno, sia sulla superficie limpida sia nei materiali: viene infatti privilegiata la pietra naturale, come il granito dell’Adamello.

Terme di Pejo

Una stazione di cura e un’oasi di benessere – per ritrovare il proprio equilibrio psicofisico attraverso un piacevole coinvolgimento sensoriale ed emotivo. Sono le Terme di Pejo, che dal 18 dicembre (fino al 1° aprile 2024) accoglieranno tutti coloro che vorranno concedersi un momento per sé, occasione ideale per rigenerare corpo, anima e mente. Il centro termale, ristrutturato e rinnovato nelle dotazioni tecniche, sfrutta le innumerevoli proprietà benefiche delle tre sorgenti minerali di Pejo (Antica Fonta, Nuova Fonte e Fonte Alpina), particolarmente adatte a curare, in modo naturale, alcuni disturbi delle articolazioni, della circolazione venosa e linfatica, della pelle, delle vie respiratorie, dell’apparato gastroenterico e delle vie urinarie.

Alle Terme di Pejo – immerse nello scenario naturale del Parco Nazionale dello Stelvio – c’è inoltre la possibilità di ristabilire la piena connessione con sé stessi in una stube alpina dal profumo balsamico e aromatico di cirmolo. L’attenzione al risparmio energetico e alla tutela ambientale tramite l’utilizzo di materiali eco-compatibili eco-sostenibili (quali pietra e legno) rappresentato un valore aggiunto.