Trento, risultati elezioni provinciali: Fugatti al 51%, Valduga al 38 e Degasperi al 3.9

lunedì, 23 ottobre 2023

Trento – Elezioni provinciali in Trentino, il candidato presidente Maurizio Fugatti oltre il 50% a metà scrutinio, avanti dieci punti su Francesco Valduga. Con 300 sezioni scrutinate su 527, il centrodestra con il candidato presidente Maurizio Fugatti è al 51,6%, il candidato presidente del centrosinistra Francesco Valduga è al 37,5%, Filippo Degasperi 3,9%; Sergio Divina 2,35%: Marco Rizzo 2,21%, Alex Marini 1,85% ed Elena Dardo 0,46%.

I dati dei partiti: Pd è primo partito col 15,75% seguito da Lega 13,2, FdI 12,38%, Noi Trentino per Fugatti presidente 10.42%, Campobase 8,03%, Patt 7,85%, La Civica 4,8%, Casa Autonomia 4,30%, Verdi e sinistra 3,07%, Democrazia sovrana popolare 2,21%, Onda 2,33%, Forza Italia 1,95%, Movimento 5 Stelle 1,82%, Fascegn 1,54%, Azione 1,41%, Italia Viva 1,22%, Alternativa popolare 1,0%, Noi con Divina presidente 0,81%, Fassa 2,10%, Udc 0,58%, Unione popolare 0,46%, Alternativa 0,44%, Giovani per Divina presidente 0,24%, La me val 0,85%.