Trentino, un’azione congiunta per le malattie cardiovascolari e il diabete

sabato, 16 dicembre 2023

Trento – Punta a ridurre il peso delle malattie cardiovascolari e del diabete l’azione congiunta promossa dall’Istituto superiore di Sanità, alla quale partecipa, insieme a numerosi altri enti, anche la Provincia autonoma di Trento. JACARDI, questo l’acronimo del progetto quadriennale, coinvolge ministeri, enti sanitari pubblici, organizzazioni non governative e università di 21 Paesi Europei (73 partner complessivi), mira ad assistere l’Unione Europea (UE) nel ridurre il peso delle malattie cardiovascolari (CVD), del diabete e dei fattori di rischio associati, sia a livello individuale sia sociale. 66.249.434,21 euro è il budget complessivo, di cui 282.490,70 euro sono riservati alla Provincia incluso un subcontracting di 110.000 euro per l’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

“Sono tre le azioni chiave sulle quali punteremo nei prossimi anni per raggiungere l’obiettivo di ridurre gli effetti di queste due gravi malattie sul nostro territorio – commenta l’assessore alla salute, Mario Tonina -. In primo luogo è necessario migliorare la qualità e la disponibilità dei dati su diabete e malattie cardiovascolari, quindi vanno naturalmente ulteriormente migliorati i percorsi di cura, infine, e questo è l’aspetto cruciale, va aumentata la la consapevolezza e la partecipazione attiva dei pazienti nel processo di gestione della propria salute e della propria patologia cronica. E questo lo possiamo fare sia attraverso azioni di sensibilizzazione, che mediante il supporto di strumenti innovativi, come appunto la piattaforma TreC che è già stata implementata su diabete e cardio”, conclude l’assessore provinciale.

Qualche giorno fa a Roma si è tenuto il primo meeting rivolto al progetto, con oltre 200 partecipanti in presenza e remoto provenienti da tutta Europa che hanno affrontato alcune tematiche cruciali come le disuguaglianze etniche in materia di salute, le priorità della politica sanitaria dell’UE e quelle dell’Organizzazione mondiale della Sanità verso queste due malattie.

Gli obiettivi principali del progetto JACARDI (Joint Action on CARdiovascular diseases and DIabetes) sono:

Ridurre il carico di malattie cardiovascolari e di diabete mellito migliorando e rafforzando: l’alfabetizzazione sanitaria, la promozione della salute e la consapevolezza; la qualità, la disponibilità, l’accessibilità e l’uso dei dati; l’identificazione della popolazione ad alto rischio; i percorsi di cura integrati; ‘autogestione dei pazienti; vi) la partecipazione al mondo del lavoro.

Condurre una mappatura completa e identificare le migliori pratiche disponibili nell’UE.

Sviluppare un quadro metodologico standardizzato per l’attuazione e la valutazione dei progetti pilota.

Garantire la raccolta di dati quantitativi e qualitativi completi e di alta qualità per consentire la valutazione sanitaria ed economica dell’implementazione del progetto pilota.

Garantire la sostenibilità dei progetti pilota JACARDI.

La Provincia autonoma di Trento partecipa direttamente all’iniziativa, supportata dall’Azienda sanitaria e dal Centro di Competenza per la Sanità digitale TrentinoSalute4.0.

Gli Enti italiani, affiliati all’Istituto superiore di Sanità, che è coordinatore del progetto e Autorità competente per l’Italia, oltre alla Provincia, sono: il ProMIS (Programma Mattone Internazionale), la Regione Marche, la Regione Lombardia, l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, l’Azienda sanitaria locale TO3, l’Azienda sanitaria provinciale Reggio Calabria, l’Università commerciale Luigi Bocconi, la Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri, l’Istituto nazionale di Riposo e Cura per Anziani INRCA, l’IRCSS Burlo Garofolo, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Torino.