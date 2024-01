Trentino, trasporto pubblico gratuito per over70: da rinnovare le prime smart card emesse

mercoledì, 24 gennaio 2024

Trento – Trasporto pubblico: dopo i primi cinque anni di validità, è ancora in vigore la possibilità di circolare gratuitamente per coloro che hanno compiuto il settantesimo anno di età. Sono però in scadenza e devono essere rinnovate le prime smart card emesse nel 2019 quando l’iniziativa è stata avviata.

Chi è interessato al rinnovo deve recarsi presso una biglietteria di Trentino Trasporti con la tessera, la cui scadenza è riportata sulla ricevuta a suo tempo rilasciata o è comunque verificabile presso la stessa biglietteria. Non è necessario presentare una nuova fotografia. La biglietteria rilascerà un biglietto gratuito della durata di 15 giorni utile per viaggiare in attesa del rinnovo della tessera.

Prosegue dunque l’iniziativa fortemente voluta all’inizio della scorsa legislatura dal presidente Maurizio Fugatti e dall’assessore Mattia Gottardi. “Con questa possibilità – sottolineano il presidente Fugatti e l’assessore Gottardi – si incentiva l’utilizzo del trasporto pubblico rivolgendosi ad una fascia di popolazione potenzialmente interessata a questo tipo di servizio. E’ importante favorire l’utilizzo del trasporto pubblico per le ricadute positive in materia ambientale e di qualità della vita in generale”.

La modulistica per il rinnovo, oltre che presso le biglietterie di Trentino Trasporti, è reperibile QUI

Chi non ha la smart card e vuole usufruire della libera circolazione gratuita deve invece presentare domanda presso una biglietteria di Trentino Trasporti SpA o Trenitalia SpA allegando una fototessera.

Dove è possibile viaggiare con la tessera

E’ possibile effettuare viaggi aventi origine e destinazione in provincia di Trento sui servizi automobilistici o ferroviari ed in particolare:

– i servizi urbani ed extraurbani di Trentino Trasporti SpA;

– la Ferrovia Trento-Malè;

– la Ferrovia della Valsugana tra Trento e Primolano;

– la Ferrovia del Brennero tra Borghetto e Mezzocorona/Ora. La stazione di Ora è utilizzabile solo per viaggi da o per la Val di Fiemme e la Val di Fassa. Sono escluse le fermate per salita/discesa di Salorno, Magrè/Cortaccia ed Egna (la stazione di Ora funziona solo come stazione di interscambio per raggiungere la Val di Fiemme e la Val di Fassa);

– la Funivia Trento-Sardagna (o servizi sostitutivi).

Sono esclusi dai servizi i treni FA (Frecciargento), EC (EuroCity), IC (InterCity). La tessera va validata ad ogni salita sugli autobus e nelle validatrici di terra presso le stazioni ferroviarie.