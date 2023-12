Trentino, prima seduta della Giunta dopo il nuovo decreto: decisioni anche su Predazzo, Ski Family e sanità per zone confine con Veneto

giovedì, 7 dicembre 2023

Trento – La sospensione dei lavori del consiglio provinciale ha comportato anche la modifica della programmazione delle sedute della Giunta provinciale di Trento: la riunione di lunedì pertanto è stata anticipata a questo pomeriggio. Hanno partecipato all’esame dell’ordine del giorno, accanto al presidente Maurizio Fugatti, la vicepresidente Francesca Gerosa e gli assessori Claudio Cia, Roberto Failoni, Mattia Gottardi, Achille Spinelli e Mario Tonina. E’ stata anche l’occasione per impostare il lavoro di programmazione legato alla presentazione delle delibere e all’iter conseguente.

Fra le delibere approvate figurano alcune disposizioni in materia di cure intermedie, le collaborazioni per il soccorso sanitario extraospedaliero con la Provincia di Verona, le attività dell’Iprase, un concorso per assistenti di laboratorio scolastico, la promozione di Sky family, lo scioglimento del Consiglio comunale di Predazzo (a seguito delle dimissioni del sindaco Maria Bosin ora eletta in Consiglio provinciale), alcune attività nel settore della Formazione professionale.

Sciare divertendosi in famiglia con la formula “Ski family in Trentino”

Godere di una giornata insieme ai propri figli nelle suggestivi cornici dei monti del Trentino e sperimentare nuove piste nelle quattro stazioni sciistiche aderenti alla promozione. Questa, in sintesi, la finalità del progetto Ski family. La promozione taglia quest’anno il traguardo dei 14 anni e la sua formula base, ormai collaudata – accesso agli impianti di risalita al solo costo dello skipass di un genitore, mentre i figli minorenni sciano gratis – si arricchisce per il secondo anno dell’estensione anche ai nonni, che possono così accompagnare i loro nipoti a sciare al posto dei genitori, beneficiando della stessa riduzione tariffaria: “Si tratta – ha detto il vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa – di una scelta di particolare attenzione da parte dell’ente provinciale per rafforzare il sostegno alle famiglie in particolare nella dimensione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, vista l’estensione della promozione anche ai nonni. Un atto concreto per affermare ancora una volta che il Trentino vuole continuare ad essere un territorio con una vocazione ben precisa e cioè a misura di famiglia.”

La stagione invernale, ai suoi esordi, rilancia il pacchetto con l’offerta tariffaria di Ski family, che va a sostenere le famiglie con figli minorenni. Approvata oggi in Giunta la delibera. La promozione permette l’accesso al solo costo dello skipass a tariffa piena di mamma o papà e dei nonni, mentre i figli fino a 18 anni, non compiuti, sciano gratuitamente. Il requisito essenziale è che la famiglia si accrediti sul sito www.skifamilyintrentino.it, scarichi il voucher e si presenti unita alla cassa dell’impianto di risalita.

La promozione “Ski Family in Trentino” inizia a partire da lunedì 11 dicembre 2023.

Sono quattro le società sciistiche aderenti: Lagorai/Passo Brocon, Pinzolo, Pejo, Monte Bondone che attendono genitori, figli e nonni per la stagione invernale 2023/2024. La promozione di “Ski family” si applica alle famiglie residenti (che devono essere in possesso dell’EuregioFamilyPass) e alle famiglie non residenti in Trentino.

La speciale promozione tariffaria, inoltre, è dedicata alle famiglie dei dipendenti delle aziende non trentine certificate Family Audit e ai residenti dei comuni italiani certificati “Family in Italia”. Per quest’ultimo target di utenza, la delibera specifica che “Tutti i figli fino a 18 anni non compiuti fruiscono della gratuità per l’ultimo giorno di vacanza. Il secondo giorno di vacanza è previsto uno sconto del 50%. Il primo giorno di vacanza è previsto il pagamento della tariffa intera”.

L’offerta per la stagione invernale 2023/2024 viene riconosciuta tutti i giorni della settimana, ad eccezione delle seguenti giornate: dal 25 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024; 28 gennaio 2024; 4 febbraio 2024; dall’8 febbraio 2024 al 18 febbraio 2024; 25 febbraio 2024; 3 marzo 2024.

L’obiettivo dell’accordo è diretto, inoltre, ad implementare il percorso di certificazione territoriale familiare, al fine di accrescere, tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la famiglia, l’attrattività territoriale, nonché sostenere lo sviluppo locale attraverso il coinvolgimento di tutte le organizzazioni interessate; ampliare l’offerta di beni e servizi a tariffe agevolate per le famiglie in possesso della Family Card; promuovere le stazioni sciistiche che rappresentano palestre particolarmente attrezzate ed organizzate con servizi dedicati per lo sci in Trentino, destinazioni fondamentali per avvicinare le famiglie ed i bambini a tale pratica.

Maggiori informazioni:

sito www.skifamilyintrentino.it

mail: skifamily@provincia.tn.it

Sanità nelle zone di confine: ecco la convenzione fra Veneto e Trentino

E’ stata rinnovata la convenzione fra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per la sanità nelle zone di confine: nel dettaglio si tratta di una collaborazione nell’ambito del soccorso sanitario extraospedaliero nei comuni tra le province di Trento e di Verona e dell’erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza/emergenza per gli utenti provenienti dai comuni dell’Alto Garda, dell’alta val d’Adige e zone limitrofe.

Nei prossimi giorni l’Azienda Ulss 9 della Regione del Veneto e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari disciplineranno di comune accordo le modalità operative della collaborazione.

Lo ha deciso oggi la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute Mario Tonina: “L’obiettivo – spiega l’assessore – è come sempre quello di ottimizzare i servizi e di favorire gli utenti, in questo caso i pazienti delle zone di confine, che possono così accedere a servizi ragionevolmente più vicini, in un’ottica di mutualità e reciprocità con la Regione Veneto”.

“L’obiettivo di questa convenzione, che fa seguito a quanto stabilito anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, è quello di migliorare l’accesso alla salute degli utenti dei servizi locali, che possono così utilizzare i servizi più vicini e non quelli della propria residenza, il tutto naturalmente un’ottica di reciprocità e di relazione con la Regione Veneto”.

Questi gli ambiti di collaborazione individuati:

soccorso sanitario extraospedaliero nei comuni di confine tra la provincia di Trento e la provincia di Verona: l’obiettivo è quello di uniformare e coordinare la risposta della Centrale Operativa Provinciale di Trentino Emergenza (COP TE 118) e della Centrale Operativa 118 di Verona (CO118VR) rispetto alle richieste di soccorso nelle aree di confine tra la provincia di Trento e la provincia di Verona, secondo il criterio della vantaggiosità per l’utenza e in un’ottica di reciprocità;

erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza/emergenza per gli utenti provenienti dai comuni dell’Alto Garda, alta val d’Adige e zone limitrofe: per gli utenti soccorsi nell’Alto Garda Veronese, pur con intervento di mezzi veneti, per patologie mediche e traumatiche minori le strutture ospedaliere di APSS di riferimento possono essere l’Ospedale di Rovereto e l’Ospedale di Arco.

Riorganizzazione temporanea della rete delle cure intermedie

Dal primo gennaio 2024 la Casa di Cura Solatrix di Rovereto e l’Ospedale San Camillo di Trento sospenderanno provvisoriamente il servizio di cure intermedie per rafforzare la propria offerta ospedaliera a supporto dei nosocomi cittadini, nei prossimi tre anni interessati da importanti lavori riqualificazione. Contestualmente, grazie ad una nuova convenzione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, un nuovo nucleo di cure intermedie da 20 posti letto sarà attivato presso la struttura di San Vendemmiano, a Castel Ivano. È quanto ha deciso oggi la Giunta provinciale.

“Si tratta di una revisione provvisoria e necessaria della nostra rete di cure intermedie che ci consente da un lato di continuare a garantire un’adeguata offerta ospedaliera sui territori, dall’altra di estendere anche al distretto sanitario Est il servizio di cure intermedie, che rimane comunque ben distribuito su tutto il Trentino” le parole dell’assessore provinciale alla salute Mario Tonina.

La conversione del setting assistenziale nasce quindi dall’esigenza di garantire un’adeguata offerta ospedaliera ai centri di Trento e Rovereto in vista dei lavori che nei prossimi tre anni interesseranno i rispettivi ospedali.

A fronte della sospensione del servizio di cure intermedie presso la Casa di Cura Solatrix e l’Ospedale San Camillo, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari attiverà a partire dal 1° gennaio un nuovo nucleo di cure intermedie da 20 posti letto a San Vendemmiano tramite una apposita convezione con la Cooperativa Sociale Assistenza di Tione – ente gestore della struttura di Castel Ivano, già residenza sanitaria territoriale Covid e di supporto al servizio sanitario provinciale.

Ad oggi la rete delle cure intermedie in Trentino include il presidio sociosanitario di Mezzolombardo (12 posti letto), quello di Ala (20 posti letto), quello di Tione (17 posti letto), Casa di Cura Solatrix di Rovereto (16 posti letto) e l’Ospedale San Camillo di Trento (11 posti letto).

Le azioni previste dalla Componente 1 della Missione 6 del PNRR prevedono l’ampliamento da 12 a 15 posti letto nel nucleo di Mezzolombardo, la realizzazione di un Ospedale di comunità a Pergine Valsugana, la cui progettazione consente al momento di individuare un nucleo di 17 posti letto, e la realizzazione di un Ospedale di comunità ad Ala che a regime prevede 17 posti letto.