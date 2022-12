Trentino, nonni e nipoti: trasporti, musei, sport e teatro con tariffe agevolate

giovedì, 15 dicembre 2022

Trento – I nonni si prendono cura dei nipoti e l’ente provinciale si prende cura dei nonni. Questo potrebbe essere lo slogan che meglio rappresenta l’impegno nell’anno 2022 della Provincia autonoma di Trento nell’essere a sostegno di questa categoria – i nonni – sempre più protagonista del welfare familiare. Tante le novità dedicate ai nonni, che giocano un ruolo, da sempre, di primo piano nell’aiuto ai figli e alla gestione dei nipoti. Ma il loro appoggio alla conciliazione tra famiglia e lavoro non si esaurisce nel ritiro dei bimbi a scuola, al contrario, è divenuto centrale, in particolare laddove entrambi i genitori lavorano, anche nel manàge quotidiano dei nipoti fatto di spostamenti frequenti (ambito trasporti) e di numerosi impegni tra corsi sportivi e gestione del tempo libero (musei, teatro, cinema, ecc.).

Fino ad ora erano i genitori con figli minorenni a poter usufruire di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per beni e servizi, ma adesso si apre una nuova pagina nel campo delle politiche a favore delle famiglie: entrano formalmente i nonni che possono usufruire delle stesse tariffe agevolate dei genitori, alla condizione che si presentino alle strutture o ai servizi aderenti assieme ai propri nipoti. Perché questa novità? Per promuovere un’inclusione attiva dei nonni all’interno dei nuclei familiari, sia in termini di riconoscimento del loro indiscusso ruolo di “ammortizzatore sociale”, nell’ambito della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, che nella volontà di favorire la coesione familiare intergenerazionale. Ma vediamo nel dettaglio le novità:

SKI FAMILY IN TRENTINO offre l’accesso gratuito a tutti i figli/nipoti minorenni agli impianti di risalita al solo costo dello skipass a tariffa intera dei genitori o dei nonni (nella formula giornaliero o frazione di giornata). I genitori/nonni residenti nella Provincia di Trento devono essere anche in possesso dell’EuregioFamilyPass (per maggiori informazioni www.skifamilyintrentino.it ).

VOUCHER CULTURALE è un contributo economico elargito dalla Provincia autonoma di Trento per la fruizione di servizi culturali, a favore dei figli minorenni delle famiglie in difficoltà economica e per le famiglie numerose in possesso di determinati requisiti. Per i teatri e le filodrammatiche è previsto un carnet di 160,00 euro, mentre per i cinema il carnet è di 100,00 euro. La novità sta nel fatto che può essere utilizzato il voucher anche da un accompagnatore del minorenne, che può essere un genitore o un nonno (per maggiori informazioni: https://www.centrosantachiara.it/centro-santa-chiara/presentazione/very-cult-voucher-cultura ).

EUREGIOFAMILYPASS: La Giunta ha deliberato un mese fa l’ampliamento delle agevolazioni tariffarie ai nonni nell’ambito dei trasporti pubblici e dei servizi culturali.

1) Le agevolazioni nei servizi museali: il costo di un biglietto a tariffa ridotta ai musei aderenti all’EuregioFamilyPass (compreso il servizio Muse Maxi Ooh e il servizio “salta coda” per famiglie con passeggino o zainetto porta bimbi), per il/i genitore/i assieme a uno o più figli minorenni; un biglietto a tariffa ridotta per i nonni assieme a uno o più nipoti minorenni. Un biglietto a tariffa intera nel caso in cui il/i genitore/i accedono assieme al museo con uno o più figli minorenni e ai nonni.

2) Le agevolazioni nei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano: pagamento di un biglietto di corsa semplice per il nucleo familiare composto da uno o due genitori con al seguito fino a 4 minorenni; pagamento di un biglietto di corsa semplice per i nonni con al seguito fino a 4 nipoti minorenni; pagamento di un biglietto di corsa semplice per il nucleo familiare composto da uno o due genitori con al seguito fino a 4 figli minorenni e i nonni (per maggiori informazioni https://www.trentinofamiglia.it/Servizi-Family/Euregio-Family-Pass ).

ANCH’IO A TEATRO CON MAMMA E PAPA’: il Centro Servizi culturali Santa Chiara è un nuovo partner dell’EuregioFamilyPass e ha lanciato una promozione “a misura di famiglia e di nonni”. Per i genitori e i nonni, possessori dell’EuregoFamilyPass, è previsto l’ingresso a tariffa ridotta (€4,00) a persona (bambini, genitori e nonni), ed è valido per la stagione 2022/23 di “Anch’io a teatro con mamma e papà”. Sono inclusi i nonni, sia con la famiglia intera, che in alternativa ai genitori. La rassegna “Anch’io a teatro con mamma e papà” va da novembre a marzo, per la stagione 2022/23 e il costo del biglietto under 3 anni e oltre il terzo figlio è in omaggio.