Trentino, nominato il direttore del supporto clinico-organizzativo rsa

mercoledì, 2 agosto 2023

Trento – Il direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Antonio Ferro ha conferito a Sergio Minervini l’incarico di direttore dell’Unità operativa supporto clinico-organizzativo Rsa del Dipartimento transmurale anziani e longevità. Il professionista, già direttore facente funzioni dell’Unità operativa di geriatria dell’ospedale di Rovereto, è stato selezionato in base all’esito del colloquio e del curriculum professionale. L’incarico ha durata quinquennale.

Sergio Minervini è nato a Camposampiero (Pd) nel 1969 e si è laureato nel 1994 in medicina e chirurgia nell’Università degli studi di Padova dove nel 1998 si è specializzato in geriatria.

Il dottor Minervini ha svolto l’attività professionale dal 1998 al 2003 all’ospedale di Camposampiero nell’ambito della medicina interna e geriatria, sviluppando dai primi anni del duemila competenze in materia di demenze. Nel 2003 ha iniziato l’attività in Apss al Servizio per le tossicodipendenze dove si è occupato di problematiche infettivologiche fino al 2005 anno in cui ha assunto l’incarico di medico dell’unità operativa di geriatria dell’ospedale di Rovereto.

Nel corso della sua attività nell’Unità operativa di geriatria oltre all’attività clinica ha svolto attività ambulatoriale di diagnosi e cura delle demenze e di formazione dei colleghi e successivamente ha contribuito a sviluppare la rete territoriale dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze nell’ambito della Vallagarina, Alto Garda e Ledro. Nel corso della sua attività clinica in geriatria si è dedicato, inoltre, ad attività di consulenza specialistica geriatrica all’interno delle Rsa della Vallagarina.

Nel 2021 gli è stato conferito l’incarico di responsabile della struttura semplice «Attività territoriale e Centri per i disturbi cognitivi e le demenze (CDCD)». Da luglio 2022 è responsabile facente funzioni dell’Unità operativa di geriatria dell’ospedale di Rovereto a cui si è affiancato, da marzo 2023, l’incarico di direttore facente funzioni dell’Unità operativa supporto clinico-organizzativo Rsa.

La sua produzione scientifica, con articoli pubblicati prevalentemente su riviste nazionali, è stata orientata ai temi della geriatria, con particolare riferimento al tema delle demenze.