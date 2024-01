Trentino, lavoratori metalmeccanici delle aziende artigiane: cosa cambia in busta paga

mercoledì, 31 gennaio 2024

Trento – La trattativa per il rinnovo del Contratto Nazionale del settore dell’Artigianato Metalmeccanico va per le lunghe, e allora si è deciso, intanto, di riconoscere almeno un acconto degli aumenti salariali. Da questo gennaio lavoratrici e lavoratori del settore troveranno nella busta paga una nuova voce, denominata “AFAC”, che sta per Acconto Futuri Aumenti Contrattuali. Tale elemento va ad incrementare la retribuzione oraria e si riflette su tutti gli istituti, 13ma, TFR, maggiorazioni, eccetera. L’aumento decorre da dicembre scorso e sulla busta paga di gennaio, dunque, vi saranno anche gli arretrati del mese precedente. L’importo dell’AFAC è di 96 euro complessivi (per i lavoratori inquadrati al quarto livello e riparametrato per gli altri livelli), dei quali 50 euro per l’appunto da dicembre e gli altri 46 dalla mensilità di aprile.

Per le lavoratrici e i lavoratori delle aziende trentine questi aumenti si sommeranno alla seconda tranche di aumento dell’Indennità Integrativa Provinciale, decisa col contratto firmato il 13 febbraio 2023: sono 20 euro lordi in più per tutti i livelli d’inquadramento. Grazie a questo aumento, che si aggiunge a quello scattato da febbraio 2023, oggi l’Indennità Integrativa Provinciale, la quota di salario in più rispetto al Contratto Nazionale stabilito a livello trentino, arriva a circa 153 euro per il quarto livello.

Soddisfazione da parte di Guarda, Remorini e Moser, rispettivamente segretari generali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil. “Finalmente anche i lavoratori metalmeccanici del settore artigiano vedono un incremento tangibile alla loro retribuzioni, frutto del lavoro di contrattazione portato avanti sia a livello nazionale sia in Trentino. Dopo due anni, il 2022 e il 2023, nel quale le famiglie hanno visto impennarsi il costo del carrello della spesa e delle rate dei mutui, questi incrementi rappresentano almeno un parziale ristoro, che in Trentino è reso ancor più rotondo dalla concomitanza con l’incremento dell’Indennità Provinciale, decisa a febbraio dello scorso anno con l’accordo firmato da Fim, Fiom e Uilm con l’Associazione Artigiani del Trentino”.

I salari di lavoratrici e lavoratori del settore metalmeccanico artigiano fissati dai contratti collettivi permangono comunque bassi, se raffrontati, per esempio, coi salari del settore dell’industria. Anche sul piano dei diritti – permessi, malattia, maggiorazioni, ecc. – il divario è molto ampio.

“Sono distanze che bisognerà arrivare a colmare – dicono Guarda, Remorini e Moser – se le aziende artigiane vorranno continuare ad essere attrattive per i migliori talenti. Dobbiamo lavorare per giungere entro l’anno alla stipula di un buon Contratto Nazionale, che auspichiamo possa rappresentare un salto di qualità per il settore e che possa portare nelle tasche di lavoratrici e lavoratori ulteriori incrementi salariali e miglioramenti sul piano dei diritti.”.

I sindacati dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil invitano i lavoratori del settore a verificare sulla busta paga di gennaio che gli aumenti siano stati effettivamente riconosciuti, compreso l’arretrato di dicembre.