Trentino, edilizia pubblica: 7,91 milioni alle Comunità di Valle per il sostegno agli affitti, i dettagli

martedì, 23 maggio 2023

Trento – La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore competente, Giulia Zanotelli, ha disposto l’assegnazione alle Comunità di valle del Trentino delle risorse finanziarie necessarie alla concessione del contributo integrativo sul libero mercato per l’anno 2023. I fondi ammontano a 7,91 milioni di euro e sono destinati a sostenere i nuclei familiari in locazione sul libero mercato.

“Si tratta di un provvedimento importante che, ancor più in una difficile situazione congiunturale come quella che stiamo attraversando, intende offrire un supporto concreto a famiglie che in Trentino fanno fatica a sostenere i prezzi delle abitazioni in affitto sul libero mercato”, spiega l’assessore Zanotelli.

L’agevolazione è volta a sostenere i nuclei familiari in locazione sul libero mercato, in possesso dei requisiti e alle condizioni previste dalla norma (tra gli altri, residenza del richiedente in Trentino da almeno tre anni; assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato; condizione economico-patrimoniale inferiore a una certa soglia), e si concretizza nelle concessione di un contributo finalizzato all’abbattimento di una parte del canone d’affitto.

Il contributo non può eccedere il 50 per cento dell’importo risultante dal contratto di locazione e non può essere superiore a 300 euro mensili. Non spetta se di importo inferiore a 40 euro mensili.

I nuclei familiari interessati possono presentare apposita domanda presso le Comunità di Valle o il Territorio Val d’Adige in cui è ubicato l’alloggio e dove il nucleo ha stabilito la propria residenza anagrafica.

Per l’anno 2023 l’Amministrazione provinciale ha disposto inoltre l’aumento da 4,60 euro a 5,50 euro del valore medio del canone a metro quadrato utilizzato per la determinazione del contributo.

L’importo provinciale è stato ripartito tra le diverse Comunità di valle e il Territorio Val d’Adige (Trento, Aldeno, Cimone e Garniga) sulla base di criteri che tengono conto, tra gli altri, del numero di domande raccolte nel 2022 e risultate idonee, consentendo agli Enti locali di accogliere circa il 94% delle stesse.

Il riparto per il 2023 del Piano provinciale casa assegna al Territorio Val d’Adige 2,68 milioni di euro, alla Comunità Alto Garda e Ledro 1,18 milioni di euro, 1,30 milioni di euro alla Comunità della Vallagarina.

Qui i dettagli del riparto a favore delle Comunità di valle e del Territorio Val d’Adige per l’anno 2023.

Ente Somme assegnate

COMUNE DI TRENTO € 2.682.025,49

COMUNITA’ ALTO GARDA E LEDRO € 1.184.774,07

COMUNITA’ DELLA VALLAGARINA € 1.300.808,39

COMUNITA’ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL € 701.861,87

COMUNITA’ DELLA VAL DI NON € 371.079,37

COMUNITA’ ROTALIANA-KÖNIGSBERG € 526.076,96

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE € 308.372,00

COMUNITA’ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME € 262.106,55

COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO € 120.757,19

COMUNITA’ DELLA VALLE DEI LAGHI € 137.358,01

COMUNITA’ DELLA VALLE DI CEMBRA € 90.246,88

COMUN GENERAL DE FASCIA € 84.344,46

COMUNITA’ DELLA VALLE DI SOLE € 53.938,34

COMUNITA’ DI PRIMIERO € 36.703,55

COMUNITA’ DELLA PAGANELLA € 35.007,74

MAGNIFICA COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI € 14.539,13

TOTALE€ 7.910.000,00