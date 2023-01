Trentino, CGIL: Luigi Diaspro confermato alla guida di Fp

venerdì, 13 gennaio 2023

Trento – “Siamo alla fine di un mandato costellato da eventi inediti tra pandemia, crisi economica e guerra, con la divaricazione crescente tra ricchi e poveri, le conseguenze del cambiamento climatico e il riemergere di un fanatismo religioso che si accanisce sulle donne. Le scelte politiche ed economiche continuano a essere improntate a un neoliberismo che ha sedotto da tempo quello che restava della sinistra. Dall’orlo del baratro la prospettiva di futuro sono i servizi pubblici: leva fondamentale per uscire dalle crisi e per un welfare inclusivo e universalistico. “I servizi pubblici creano il futuro””. Queste le parole di Luigi Diaspro, da 4 anni Segretario generale della Funzione pubblica Cgil, che si è visto riconfermare l’incarico durante il 12° congresso del sindacato.

“I servizi pubblici creano il futuro” è il titolo dell’evento che si è tenuto al polo tecnologico di Rovereto. All’intervento del Segretario sono seguiti quelli degli ospiti e il dibattito. Nel pomeriggio parola al Segretario generale Cgil del Trentino Andrea Grosselli e al Segretario nazionale Fp Cgil Florindo Oliverio. Dopo la relazione delle Commissioni c’è stata l’elezione dei Delegati alle istanze superiori, del Comitato direttivo, dei revisori e dell’Assemblea generale. Chiuso il congresso si è contestualmente aperta la riunione dell’Assemblea appena eletta, che ha votato il Segretario generale.

Per Diaspro, le priorità da affrontare sono potere d’acquisto di salari e pensioni, precariato, riduzione dell’orario e sicurezza sul lavoro. “Serve rivedere il modello di sviluppo con una spesa pubblica che deve rimettere al centro l’uomo e i suoi bisogni, investire nello sviluppo sostenibile come declinato nell’agenda 2030”.

Nel contesto trentino: “A inizio mandato, abbiamo visto la prima giunta di centro destra alla guida della Provincia smantellare il sistema di accoglienza diffusa, che aveva rappresentato un modello per tutto il Paese. Una politica che ha costantemente marginalizzato i dipendenti pubblici. Vaia e Covid hanno consentito alla giunta di teorizzare, tra le priorità della spesa, l’esclusione del rinnovo dei contratti pubblici. Fu necessaria la proclamazione dello sciopero unitario del 16 dicembre 2021 per costringere il governo provinciale a cambiare rotta; purtroppo, già con la manovra del 2023 si è ripetuto il copione.

Serve invece investire su innovazione, valorizzazione, lavoro agile, per rendere attrattivo il comparto che sconta una crescita dei salari, nel decennio, di gran lunga inferiore ai settori privati come l’industria. Bisogna mettere in sicurezza il sistema sanitario e delle Apsp per assicurare sanità pubblica universale e contrastare la privatizzazione strisciante. Sul terzo settore non sono accettabili 15 anni per rinnovare l’integrativo provinciale. Sul sistema museale, Fp è impegnata da tempo. In particolare la vicenda Muse ci ha visti protagonisti di varie iniziative: una tenacia premiata con l’avvio di un processo di reinternalizzazione dei servizi e con la sentenza del Tribunale che sancisce il riconoscimento dell’indennità d’appalto ai lavoratori». Diaspro ha approfondito anche il tema delle deleghe all’autonomia speciale, ribadendo forte contrarietà all’idea di un’Agenzia delle entrate trentina.

Congresso Fp Cgil, Spinelli: “In 4 anni 60 accordi sindacali per un valore di 180 milioni di euro”

Il valore del lavoro pubblico come fattore di sviluppo per il Trentino e il riconoscimento del sindacato quale soggetto di rappresentanza di questo mondo sono stati al centro dell’intervento dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, lavoro e ricerca Achille Spinelli, intervenuto stamani nel corso del XII congresso provinciale della Funzione pubblica Cgil. Nel tardo pomeriggio è attesa l’elezione del segretario da parte dell’assemblea generale, riunita nel Polo tecnologico di Trentino sviluppo a Rovereto.

L’esponente della Giunta ha evidenziato come nel corso della legislatura sia stato sottoscritto un totale di 60 accordi, per un valore complessivo di 179,94 milioni di euro tra somme una tantum e risorse a regime. “Vero è che i contratti sono stati stipulati a fine triennio, ma non poteva che essere così, viste le incertezze legate allo stato della finanza provinciale in questi anni di pandemia, di guerre e di inflazione” ha evidenziato Spinelli che – con riferimento alle prospettive – ha precisato che “nella prossima manovra di assestamento saranno valutati opportuni interventi rispetto alla partita degli ordinamenti professionali. In apposito ddl sarà presentata una riforma degli assetti organizzativi e lavorativi della pubblica amministrazione provinciale, rispetto alla quale saranno coinvolte le organizzazioni sindacali”. Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti per il triennio 2022 – 2024 “saranno valutate le compatibilità finanziarie rispetto ai tassi di inflazione programmata assolutamente fuori standard per le capacità del nostro bilancio”.

L’assessore Spinelli si è dunque soffermato sull’impegno nel promuovere ulteriormente l’abbassamento dell’età media dei dipendenti pubblici della Provincia autonoma di Trento, oggi pari a 49,67 anni. Ad inizio 2023 solo il 10% dei dipendenti ha meno di 35 anni: “Per questo motivo è importante puntare sull’attrazione dei giovani, anche attraverso la promozione del lavoro pubblico come possibilità di mettersi al servizio della collettività. A tal fine è stata lanciata una campagna mediatica per la promozione del lavoro pubblico” ha sottolineato Spinelli. Per il 2023 Piazza Dante stima circa 150 pensionamenti: il budget previsto per le assunzioni a tempo indeterminato consentirà 1,5 ingressi ogni contratto cessato. “Ciò è testimonianza del fatto che questa Giunta è orientata ad investire ulteriormente sul capitale umano del comparto pubblico” sono state le parole dell’assessore.

Oltre alla generale partita contrattuale, l’assessore Spinelli ha affrontato anche il tema del lavoro agile quale elemento di innovazione. Ad oggi la Provincia ha stipulato 2.252 accordi individuali per il lavoro agile (circa il 65% degli aventi diritto ne ha fatto richiesta): il 54% degli accordi prevede il lavoro agile per 2 giornate e il 38% per una giornata. Nel 63% dei casi è prevista una programmazione mensile delle giornate di lavoro e nel 37% settimanale. “Si tratta – ha osservato Spinelli – di un primo inizio di una nuova modalità organizzativa vocata a garantire servizi sempre più efficienti e veloci, nella quale la prestazione venga resa a obiettivo piuttosto che ad ore, con molta più flessibilità anche rispetto al luogo di esecuzione”.