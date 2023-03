Trentino, Cgil: eletta la nuova segreteria confederale

martedì, 21 marzo 2023

Trento – Saranno Maurizio Zabbeni e Cinzia Mazzacca ad affiancare il segretario generale Andrea Grosselli (foto) alla guida della Cgil del Trentino. Lo ha deciso l’assemblea generale della confederazione, alla sua prima riunione dopo il congresso provinciale di gennaio. La composizione della nuova segreteria, come proposta da Grosselli, è stata votata ad ampia maggioranza con 54 voti a favore, 2 astenuti e 8 contrari.

Maurizio Zabbeni è al suo secondo mandato in segreteria confederale. Cinzia Mazzacca, già segretaria generale della FLC Cgil, sostituisce invece Manuela Faggioni Sella che manterrà comunque un incarico confederale. A Faggioni, che in questi anni ha gestito la delega organizzativa e il delicato compito di referente su salute e sicurezza, è andato il ringraziamento di tutta la nuova segreteria per l’impegno e la dedizione dimostrata in questi mandati.