Trentino: attese precipitazioni diffuse, le previsioni meteo

mercoledì, 3 gennaio 2024

Vermiglio – Una perturbazione atlantica, attesa sul Trentino tra venerdì e sabato, determinerà precipitazioni diffuse ed abbondanti. Al mattino di venerdì 5 gennaio, da ovest, sono previste deboli precipitazioni sparse, nevose oltre 1000 – 1300 m circa, in intensificazione dal pomeriggio e specie dalla sera, nella notte ed al mattino di sabato 6 gennaio, quando le precipitazioni saranno diffuse e persistenti. La quota neve attesa sarà oltre 1200 – 1500 m circa a sud e nelle valli più ampie, mentre nelle valli più strette e meno ventilate neve, o neve mista a pioggia, potrà interessare anche i fondovalle sotto i 1000 m. Entro il pomeriggio di sabato, oltre i 1500 m, potrebbe cadere più di mezzo metro di neve fresca, quantitativi inferiori invece a quote più basse.

Dal pomeriggio di sabato 6 gennaio si prevedono precipitazioni in attenuazione fino a cessare, con l’afflusso di aria via via più fredda ed asciutta che determinerà un calo della quota neve anche nelle valli più ampie.

Sempre dal pomeriggio sera di sabato 6 gennaio, nella notte e nella giornata di domenica 7 gennaio, i venti tenderanno ad intensificarsi da nord, con forti raffiche di freddo foehn in valle e possibili bufere di neve in montagna. Da lunedì 8 gennaio previste temperature inferiori alla media.