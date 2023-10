Trentino, Apss: nominati quattro nuovi direttori di struttura complessa

martedì, 31 ottobre 2023

Trento – Sono quattro gli incarichi apicali alla guida delle direzioni delle professioni sanitarie conferiti ieri dal direttore generale Antonio Ferro. Al Servizio governance delle professioni sanitarie è stato nominato Simone Cecchetto che ricoprirà anche l’incarico ad interim di direttore del Dipartimento transmurale di riabilitazione, al Dipartimento transmurale salute mentale è stata nominata Marisa Dellai, al Dipartimento di prevenzione Mirko Mazzurana e al Dipartimento cure primarie Paola Stenico. Gli incarichi quinquennali partiranno dal 1° novembre. Con le nomine dei quattro nuovi direttori di struttura complessa delle professioni sanitarie, che si aggiungono all’incarico di direttore dell’Unità operativa multizonale delle professioni sanitarie del Servizio ospedaliero provinciale che era già stato conferito a Paolo Barelli a novembre 2021, si completa l’assetto del management strategico dell’area delle professioni sanitarie previsto dalla riorganizzazione dell’Apss.

Le nomine sono il frutto di selezioni che hanno tenuto conto dei percorsi curricolari, delle esperienze professionali maturate e di requisiti quali l’attività didattica e la produzione scientifica.

Il direttore generale Antonio Ferro nel presentare le nuove nomine ha affermato: «Con queste nomine si chiude il percorso sugli incarichi apicali delle professioni sanitarie dell’Apss, un passo importante nel completamento dell’assetto organizzativo della nostra Azienda sanitaria. Le professioniste e i professionisti nominati hanno una lunga e rilevante esperienza all’interno delle strutture pubbliche e ben conoscono il nostro sistema sanitario. Saranno chiamati a presidiare gli ambiti loro assegnati e saranno gli interlocutori privilegiati degli operatori delle professioni sanitarie dando sicuramente un fattivo contributo al processo di rinnovamento della nostra azienda. Queste nomine rappresentano inoltre un positivo ritorno d’immagine per la capacità della nostra azienda sanitaria di saper valorizzare profili professionali di elevato livello specialistico con incarichi di struttura complessa, posizioni apicali che non in tutte le regioni italiane esistono, per esempio mi risulta che siamo i primi in Italia ad aver istituito e assegnato l’incarico di direttore delle professioni sanitarie della prevenzione».

Paolo Barelli è nato a Trento nel 1967. Consegue all’Università degli studi di Verona la laurea specialistica in Scienze infermieristiche e ostetriche nel 2006 e il master di II° livello in Gestione del rischio clinico e sicurezza dei pazienti nel 2008. Il professionista vanta una considerevole esperienza nell’ambito della sanità pubblica trentina dove ha lavorato dal 1986 dapprima come infermiere ricoprendo nel tempo vari ruoli di responsabilità. A dicembre 2009 diviene dirigente infermieristico responsabile del Servizio delle professioni sanitarie dell’ospedale di Trento per poi diventare, ad agosto 2011, dirigente del Servizio professioni sanitarie del Servizio ospedaliero provinciale incarico che ricopre fino alla nomina, a novembre 2021, a direttore del Servizio professioni sanitarie del Servizio ospedaliero provinciale. Ha svolto attività di docenza in diversi corsi di laurea e master delle professioni sanitarie e ha al suo attivo numerose pubblicazioni su riviste internazionali sui temi del management delle professioni sanitarie. Paolo Barelli è auditor/valutatore degli Organismi tecnicamente accreditanti (OTA) e membro della Commissione tecnica provinciale per l’accreditamento.

Simone Cecchetto è nato a Vicenza nel 1975. Si è laureato nel 1997 in Fisioterapia all’Università di Padova dove, nel 2007, ha conseguito la laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione. Successivamente ha conseguito il master “Assistite Technology” all’Università di Trieste e quello in “Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” all’Università Unitelma Sapienza di Roma. Dopo varie esperienze professionali in Veneto, dal 2012 è dirigente delle professioni sanitarie del Servizio di governance dei processi assistenziali di Apss. A fine 2018 diventa responsabile del Servizio professioni sanitarie dell’Area riabilitazione (oggi dipartimento transmurale), mantenendo la funzione di presidio strategico per quest’area nell’ambito del Dipartimento governance. A questi incarichi, da ottobre 2021, si aggiunge l’incarico di gestione del personale di comparto dell’Area salute mentale. Il dottor Cecchetto è docente a contratto al Corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie dell’Università di Verona e al Master di II° livello in economia e management della sanità dell’Università Ca’ Foscari e altri corsi universitari ed è relatore e moderatore a convegni nazionali e internazionali nell’ambito dell’organizzazione dei servizi sanitari. Dal 2021 è presidente nazionale dell’Associazione italiana di fisioterapia (Aifi), l’associazione tecnico-scientifica di riferimento per il mondo della fisioterapia.

Marisa Dellai è nata a Trento nel 1966. Ha conseguito il diploma di infermiera nel 1985 e il certificato di abilitazione a funzioni direttive (caposala) nel 1989. Nel 1996 ha conseguito il diploma di dirigente e docente di scienze infermieristiche all’Università di Padova e nel 2006 si è laureata in Scienze infermieristiche e ostetriche all’Università di Verona. Ha iniziato la sua attività nel 1986 e dopo alcune esperienze professionali all’Usl C5 del Comprensorio Valle dell’Adige e all’Usl C4 del Comprensorio Alta Valsugana ha lavorato per diversi anni alla Scuola superiore di formazione sanitaria di Apss (oggi Polo universitario delle professioni sanitarie) in qualità di tutor e di coordinatrice dei master universitari di 1° livello e dei corsi di perfezionamento delle professioni sanitarie attivati in Trentino dall’Università di Verona. Dal 2009 ad oggi è dirigente delle professioni sanitarie, ruolo che ha ricoperto nei distretti della Valsugana e di Trento in qualità di responsabile dei Servizi per le professioni sanitarie. Dal 2019 è dirigente delle professioni sanitarie del Servizio governance dei processi assistenziali. Svolge attività di docenza nei corsi di formazione per le professioni sanitarie dal 1986. Attualmente è professore a contratto di Organizzazione dei processi assistenziali nel Corso di laurea in infermieristica di Trento. È responsabile della segreteria scientifica della sezione Trentino Alto Adige della Confederazione associazione nazionale di distretto (Card).

Mirko Mazzurana è nato a Trento nel 1971. Laureato nel 2003 in sociologia all’Università di Trento consegue nel 2008 la laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione all’Università degli studi di Firenze e nel 2014 il master di II° livello in “Evidence based practice e Health techonology assessment” all’Università degli studi di Verona. Dopo alcune esperienze lavorative in ambito privato nel 1997 inizia la sua attività in Apss come tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro all’Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dove, da giugno 2004 a settembre 2008, ricopre il ruolo di coordinatore. Fino ad agosto 2015 ricopre l’incarico di coordinatore delle attività didattiche e tirocinio del Corso di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro della sede di Trento del Polo delle professioni sanitarie dell’Università di Verona. Successivamente, da marzo 2021 alla attuale nomina, ricopre l’incarico di dirigente del Servizio delle professioni sanitarie del Dipartimento di prevenzione. Il dottor Mazzurana è docente a contratto al Corso di laurea interateneo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Università di Verona nonché docente e relatore in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro per enti e ordini professionali.

Paola Stenico è nata a Trento nel 1965. Ha conseguito nel 2008 la laurea specialistica in Scienze infermieristiche e ostetriche all’Università di Verona, nel 2010 il master di secondo livello in “Ricerca organizzativa nelle aziende sanitarie” all’Università di Ferrara e nel 2015 quello “Governare e dirigere i servizi sociosanitari. L’innovazione nel lavoro integrato dei servizi territoriali per la persona e la comunità” all’Università di Udine. Paola Stenico vanta una considerevole esperienza nell’ambito della sanità pubblica trentina dove ha lavorato dal 1984 come infermiera all’ospedale di Trento e Rovereto ricoprendo nel tempo vari ruoli di responsabilità. A dicembre 2009 diviene dirigente infermieristico degli ospedali di Arco e Tione dei Distretti Alto Garda e Ledro e Giudicarie incarico a cui si è aggiunto nel 2011 l’ambito della Vallagarina. Da gennaio 2019 al marzo 2020 le viene attribuita la responsabilità dell’implementazione della Centrale operativa per le transizioni (Cot). Da ottobre 2021 è direttrice facente funzioni della Direzione delle professioni sanitarie del Dipartimento cure primarie dell’Apss. Nel 2021 Paola Stenico è stata insignita dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica nell’ambito dell’emergenza Covid.