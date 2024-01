martedì, 30 gennaio 2024

Trentino Alto Adige – Nella top ten mondiale delle regioni più accoglienti spicca il Trentino Alto Adige. Booking.com rivela le destinazioni più accoglienti dell’anno e i vincitori dei Traveller Review Awards 2024. Per il settimo anno consecutivo, secondo le recensioni dei viaggiatori l’Italia è ancora una volta il Paese con il maggior numero di premiati (181.012), seguita da Spagna (125.611), Francia (124.361), Germania (86.910) e Regno Unito (74.754), che balza di due posizioni e raggiunge il quinto posto. Polonia (61.693), Brasile (58.788), Stati Uniti (56.014), Croazia (53.971) e Portogallo (32.910) completano la top 10.

In Italia, la regione più accogliente, sempre secondo i voti dei viaggiatori, è il Trentino-Alto Adige che entra anche nella top ten mondiale. Le regioni più accoglienti al mondo nel 2024: Perthshire, Regno Unito; Penghu, Taiwan; Boyacà, Colombia; Trentino – Alto Adige/Süditirol, Italia; Los Lagos, Cile; Erongo, Namibia; Otago, Nuova Zelanda; Lapponia, Finlandia; Asturie, Spagna; Frisia, Paesi Bassiù

“È un risultato importante frutto del lavoro costante portato avanti dai nostri operatori turistici nel cercare di offrire ogni anno strutture sempre più all’avanguardia e di qualità – ha spiegato il presidente della Regione e della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – ma non solo. Su questa strada il Trentino ha continuato a investire ogni anno sul territorio con nuove infrastrutture e nel cercare di garantire servizi migliori e nuove opportunità che possano offrire al turista una vacanza indimenticabile in ogni valle e montagna del nostro splendido Trentino”.

“È un riconoscimento frutto dell’ottimo lavoro e dell’esperienza di ogni nostra singola struttura ricettiva – ha sottolineato il Vicepresidente della Regione e Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher – Insieme lavoriamo per un turismo improntato sempre più sulla qualità e non sull’over tourism: ciò significa attenzione alle esigenze dei visitatori e alla sostenibilità dell’esperienza, in termini sociali, culturali e ambientali. È l’unico modo per poter garantire che una vacanza in Alto Adige continui ad essere autentica e così apprezzata dai nostri ospiti”.