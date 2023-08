Trasporto pubblico: l’abbonamento studenti confermato a 20 euro in Trentino

giovedì, 31 agosto 2023

Trento – La Provincia di Trento invita le famiglie degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di formazione professionale a provvedere per tempo al pagamento dell’abbonamento per il trasporto pubblico, che ha una tariffa di 20,00 euro confermata anche per il prossimo anno scolastico 2023/2024. L’abbonamento è di libera circolazione (ovvero tratta casa-scuola e possibilità di utilizzo di tutti i servizi di linea, bus, urbani ed extraurbani, e treni, nell’ambito provinciale) con validità dal primo settembre 2023 al 31 agosto 2024.

“L’Amministrazione provinciale – sottolinea l’assessore provinciale agli enti locali, trasporti e mobilità Mattia Gottardi – assicura anche per il nuovo anno scolastico il sostegno in tema di mobilità agli studenti e alle loro famiglie. La tariffa agevolata rappresenta inoltre un incentivo all’utilizzo del mezzo pubblico, rivolto in particolare ai giovani, e favorisce lo sviluppo di modalità di trasporto maggiormente sostenibili su tutto il territorio trentino”.

La Provincia ricorda che per quanto riguarda gli studenti del primo anno di scuola superiore che hanno provveduto a presentare richiesta tramite le scuole medie la tessera è stata spedita direttamente a casa.

Si segnala inoltre che l’utilizzo dei servizi di trasporto con l’abbonamento è subordinato al caricamento dello stesso sulla smart card; in alternativa, fino a quando ciò non sarà avvenuto, sarà necessario pagare il biglietto di corsa semplice. Si invitano pertanto le famiglie a voler provvedere per tempo al caricamento dell’abbonamento presso le biglietterie di Trentino trasporti o Trenitalia.

Per i dettagli sulle modalità di pagamento e caricamento dell’abbonamento si invita a visitare il sito dove è specificata anche la modalità per ottenere l’abbonamento gratuito per il quarto figlio.