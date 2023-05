Trasporti pubblici, venerdì 26 maggio sciopero e disagi anche in Trentino

martedì, 23 maggio 2023

Trento – Giornata nera per pendolari e turisti di tutta Italia venerdì 26 maggio. In Trentino, la Provincia informa che il giorno venerdì 26 maggio 2023 il Sindacato USB Lavoro Privato del Trentino Alto Adige Settore Trasporti aderisce a livello territoriale allo sciopero Generale nazionale, di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base cui ha aderito USB Lavoro Privato. In quella giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti S.p.A. garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16 alle ore 19.

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

Servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea;

Servizio Extraurbano (per tutte le corse dirette che non prevedono il “cambio autobus” come indicato nel libretto orario di Trentino Trasporti)/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano di Trentino trasporti): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva. Il dato di adesione al più recente sciopero di 24 ore cui ha aderito l’organizzazione sindacale USB è pari all’11,9% del personale di Trentino Trasporti S.p.A..