Torrione d’Albiolo: escursione sui luoghi della Guerra Bianca

mercoledì, 9 agosto 2023

Temù (Brescia) – Escursioni storiche sui luoghi della Guerra Bianca. Guidata da Ottavio Zani, domani – giovedì 10 agosto – è in programma la salita al Torrione d’Albiolo, con partenza alle 8:30 dalla piazza antistante il municipio di Temù (Brescia). In auto gli escursionisti procederanno verso il Passo del Tonale, lasciata l’auto all’ospizio San Bartolomeo, poi seguiranno il sentiero la Val d’Albiolo, quindi in direzione di Monte Tonale Orientale e infine al Torrione d’Albiolo.

Info: pranzo al sacco; tempo di percorrenza: 3ore e mezzo; difficoltà: alta.

Attrezzatura e abbigliamento: da media montagna (portare k way, felpa e kit da ferrata).

L’escursione prevede l’iscrizione, presso la biglietteria del Museo o contattando uno dei contatti in calce, e il pagamento di 10 euro a testa come quota di partecipazione, sempre presso la biglietteria o direttamente a Ottavio il giorno della passeggiata.

Prenotazioni: +39 0364 94294, tramite WhatsApp +39 379 2675941 o tramite e-mail a info@museoguerrabianca.it.