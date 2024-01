Torna la neve fino a bassa quota in Lombardia e Trentino

martedì, 16 gennaio 2024

Passo Tonale – Torna la neve al Nord neve, anche a bassa quota in un catino ancora freddo, ma da sabato ulteriore crollo con minime fino a -7 / -9° in pianura padana. Il rapido peggioramento arriverà nella successiva notte e già al mattino di domani – mercoledì 17 gennaio – le regioni nord occidentali e l’Alta Toscana entreranno in un tunnel perturbato; a tratti questo tunnel risulterà bianco di neve anche a bassa quota, in particolare tra basso Piemonte, Piacentino, Parmense ed Alta Lombardia, anche se la neve risulterà perlopiù confinata alle Alpi centro-orientali oltre i 500 metri. Le piogge più intense sono attese tra Liguria di Levante ed Alta Toscana con possibili situazioni di piene fluviali.

Giovedì 18 gennaio vivremo poi una giornata di transizione, ma da venerdì cambierà tutto di nuovo: è prevista l’ondata di gelo più intensa dell’inverno con un crollo graduale di 10-15 gradi quasi ovunque entro domenica.