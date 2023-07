Tonalestate: università estiva aperta tra Ponte di Legno e Vermiglio

martedì, 4 luglio 2023

Passo Tonale – E’ stato definito il programma dell’edizione 2023 di Tonalestate che dallo scorso anno è una Università estiva aperta a un lavoro di ascolto, approfondimenti, conoscenza per chiunque lo desideri. Quest’anno sarà affrontata la natura del lavoro culturale in un tempo di grave difficoltà delle istituzioni scolastiche di ogni grado e in ogni Paese.

“Tonalestate-International Summer University” è in programma dal 7 al 9 Agosto al Passo del Tonale, Ponte di Legno (Brescia), Vermiglio (Trento) propone un’origine e un interrogativo: “Il principio era la mèraviglia”.

Primum vivere, deinde docere? E’ ancora possibile insegnare qualcosa nel diluvio delle informazioni di facile consumo e imparare qualcosa da qualcuno? Studiare e conoscere aiutano a tener vivo in noi un desiderio di bene e a renderlo radicato tanto da trasformarlo in pensiero e in opera? E’ vano o davvero necessario riscoprire la cultura per poter leggere il tempo?

Tre saranno le sessioni di lavoro suddivise nelle diverse giornate: sui popoli, la geopolitica e l’accesso alla istruzione; il dialogo tra le fedi; l’approfondimento di alcune discipline-scienza, filosofia, letteratura, arte.

Il format prevede lezioni magistrali, ascolto di testimoni, tavole rotonde, momenti di convivialità tra i partecipanti. Incontro e dialogo con personalità di diversa appartenenza sociale, scientifica, religiosa.