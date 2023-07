Tonalestate: i relatori e gli interventi della giornata di apertura

sabato, 8 luglio 2023

Passo Tonale – La giornata d’apertura della “International Summer University 2023” di Tonalestate, in programma il 7 agosto, vedrà l’approfondimento su popoli, geopolitica e società.

Gli interventi – Christian RAIMO, scrittore e giornalista, è stato a lungo insegnante di liceo, conosce la storia dell’istruzione in Italia fin dalla riforma Gentile, si è occupato delle difficoltà portate dalla disuguaglianza sociale, dalla dispersione, dalla povertà educativa e dalla nuova alfabetizzazione dei ragazzi stranieri, ma si è soffermato anche sulle potenzialità e le nuove funzioni della scuola. Non si è sottratto al giudizio sui programmi dei partiti sulla scuola italiana e la loro ambiguità nella destinazione delle risorse necessarie.

Il giorno 6 Agosto 1945 Hiroshima è stata cancellata dalla prima bomba nucleare sganciata sulla popolazione civile. Per conoscere la storia, questa storia, interverranno Peter Kuznick e Hanayo Oya con un confronto sulla narrazione storica sulla sponda americana e su quella giapponese.

Peter Kuznick è professore di Storia e direttore del Nuclear Studies Institute dell’American University, di cui è fondatore. Nativo di New York, ha ricevuto il dottorato nel 1984 dalla Rutgers University. Ha partecipato ai movimenti per i Diritti Civili e contro la guerra in Vietnam, e rimane attivo nelle lotte per abolire la guerra e il nucleare. Negli anni, ha partecipato a vari progetti con professori giapponesi per parlare delle bombe nucleari e dal 1995, ogni estate, porta gli studenti dell’Institute in Giappone per uno scambio culturale.

Hanayo Oya è una pluripremiata giornalista e documentarista giapponese. Prima di entrare a far parte della Newhouse School, Oya è stata ricercatrice presso l’Institute for the Next Generation of Journalism and Media presso la Waseda University in Giappone. Ha lavorato come giornalista e regista televisiva a Okinawa, producendo diversi programmi di documentari e vincendo numerosi premi giornalistici. Attualmente è assistente Professore di BROADCAST E GIORNALISMO DIGITALE alla Syracuse University- Newhouse School of public Communications.

Mentre le armi non smettono di dettare le sorti dei popoli , il loro frastuono agita la politica, ma nasconde la condizione reale della vita della gente e le loro possibilità di futuro.

Rosy Auguste Ducéna, Responsabile de programmes au Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), uno dei più importanti organismi per la difesa dei diritti umani in Haïti.

Gian Guido Folloni, Presidente, ISIAMED (Istituto Italiano per l’Asia e per il Mediterraneo), giornalista e fotoreporter, già senatore e ministro della Repubblica Italiana, segue i principali temi dell’attualità internazionale approfondendo le possibilità di cooperazione fra i popoli e le vie alternative ai conflitti armati per la soluzione delle crisi.

Giorgio Fornoni è un reporter indipendente che ha frequentato le prime linee delle guerre del mondo. Egli stesso spiega il suo lavoro dicendo di una “preoccupazione dell’uomo sulla terra: le sue miserie, i suoi problemi sociali, politici, economici. Tutto quello che mi commuove è uno spunto per i miei lavori, le mie ricerche, le mie curiosità… e così… da vagabondo e da pellegrino… vado. Raccolgo lungo il cammino, testimonianze e ne faccio reportage e inchieste.” Commenterà alcuni dei suoi video-reportages, le sue inchieste e interviste. Alle lezioni del mattino seguiranno Tavole rotonde per le domande e il dialogo con il pubblico. Serata con musiche etniche.