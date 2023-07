Tonalestate darà voce ai popoli: il 7 agosto intervento su Haiti

lunedì, 17 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Ricco il cartellone di Tonalestate che quest’anno ha come tema: “In principio era la méraviglia” e darà voce ai popoli. Il 7 agosto nella Sala Paradiso dell’hotel Mirella di Ponte di Legno (Brescia) nell’ambito dell“International Summer University 2023” di Tonalestate Rosy Auguste Ducéna, responsabile de programmes au Réseau National de Défense des Droits Humains sarà voce del popolo di Haiti, abbandonato dalla comunità internazionale.

Degli undici milioni di abitanti di Haiti l’80% vive sotto la soglia di povertà. Di questo popolo qualcosa fugacemente si è detto soltanto in occasione dei drammatici e, purtroppo frequenti, terremoti, ma la violenza delle bande armate, la crudeltà di una guerra permanente e la fame non occupano le cronache e le strategie geopolitiche lasciando soprattutto i bambini e i giovani senza futuro. Molti gli interrogativi: “Ci sono luoghi del mondo dove è tollerabile essere esclusi dall’istruzione, dalla cultura, dalla vita?”; “Ci possono essere padroni dell’istruzione? Perché accedere all’istruzione non è ancora possibile a tutti?”; “Che rapporto c’è tra l’attesa di compimento di un’esistenza umana e la fisica, la filosofia, la matematica, la letteratura, la storia, le arti, la scienza?”; “Possiamo ritrovare un tipo di conoscenza che abbia come centro l’uomo e il suo sviluppo integrale?”; “Oppure possiamo accettare di istruirci, essere “consumatori di cultura” rimanendo ignoranti, indifferenti o infastiditi dalla sorte degli altri?”.

La giornata d’apertura della “International Summer University 2023” di Tonalestate, in programma il 7 agosto, vedrà l’approfondimento su popoli, geopolitica e società. Gli incontri di Tonalestate si terranno al Passo del Tonale, Ponte di Legno (Brescia) e Vermiglio (Trento).