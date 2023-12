Tonale, Pejo e Val di Sole, 13 sanzioni dei Carabinieri sciatori tra alcol, maestri di sci abusivi e imprudenza sulle piste

giovedì, 7 dicembre 2023

Passo Tonale – I carabinieri sciatori delle Stazioni della Val di Sole che hanno competenza sui comprensori di Passo del Tonale – compreso il ghiacciaio Presena – di Folgarida Marilleva e della Valle di Peio, tutti appartenenti alla Compagnia di Cles, hanno già iniziato ad effettuare i primi servizi sulle piste finalizzati a tutelare l’incolumità degli sciatori e garantire l’osservanza delle norme comportamentali.

Il ghiacciaio Presena è stato il primo ad aprire e già sono state 10 le sanzioni da parte dei Carabinieri sciatori della Stazione di Vermiglio, che hanno intensificato i controlli nel periodo dal 18 novembre al 3 dicembre, identificando 90 sciatori e 12 maestri di sci. 1500 euro il totale delle sanzioni comminate.

In totale, nei vari comprensori, sono stati sanzionati:

– Quattro Maestri di sci, di nazionalità polacca, che esercitavano la professione, in località differenti, senza le previste autorizzazioni;

– Tre appassionati, tutti italiani, che nonostante la pista fosse chiusa e la zona interdetta in quanto i gatti delle nevi erano in azione, scavalcavano le recinzioni affrontando un tratto fuori pista, arrecando pericolo per sé stessi e per gli altri, anche in relazione alle possibili slavine che avrebbero potuto causare;

– Due sciatori, entrambi polacchi, che affrontavano la discesa in completo stato di ubriachezza mettendo così a rischio sia la loro sicurezza che quella di tutti gli altri utenti, nei confronti dei quali, oltre alla sanzione di 333,33 euro è scaturita anche la sanzione accessoria del ritiro dello skipass;

– Un italiano che veniva colto a sciare senza l’assicurazione obbligatoria, al quale veniva ritirato lo skipass come sanzione accessoria;

– Due turisti provenienti dal Belgio a cui veniva contestata la mancata prudenza e l’eccessiva velocità, a causa della loro spregiudicata condotta in pista, con il forte rischio di generare incidenti stante anche l’affollamento.

– In ultimo, ad un turista slovacco, all’esterno di un rifugio, è stata contestata anche l’ubriachezza molesta, per un importo della sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro.

In totale, quindi sono state 13 le sanzioni comminate, per un importo complessivo di circa 1.800 euro, di cui ben quattro stranieri colti ad insegnare abusivamente.

La presenza costante dei Carabinieri in tutti i comprensori sciistici della Valle di Sole proseguirà in modo incessante per tutto il periodo invernale, al fine di garantire la massima percezione di sicurezza da parte di tutti coloro che, sia cittadini trentini che turisti, vorranno trascorrere momenti gioiosi sulle piste da sci, tra l’altro assicurando, oltre ai servizi di vigilanza, anche quelli di soccorso svolti nello specifico nel comprensorio di Passo del Tonale.