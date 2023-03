Tonale: Igor e Francesco aprono una nuova via sul Corno di Casa Madre

lunedì, 20 marzo 2023

Passo Tonale – I fondatori di Alp Experience hanno aperto una nuova via sul Corno di Casa Madre nella zona del passo Paradiso in Tonale. L’evento porta la firma di Igor Gheza e Francesco Vaiarini (nella foto in basso) , aspiranti guide alpine di Borno e Edolo.

L’hanno battezzata “Pietro’s way” in onore dei primogeniti di entrambi: i due Pietro, pur giovanissimi, sono già appassionati di montagna e non perdono occasione per emulare i gesti dei due papà. Climbers provetti, Pietro e Pietro, hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e hanno già dichiarato che non appena saranno in grado la percorreranno.

Intanto spazio ai papà che hanno attrezzato i 5 tiri che la compongono perché la bellezza di questa nuova via di misto, da fare in inverno, possa essere condivisa. L’attacco si raggiunge con 30 minuti di cammino da Capanna Presena (dove si arriva con l’impianto dal passo del Tonale o in due ore a piedi dal passo stesso) mentre lo sviluppo è di 250 metri, con gradi di difficoltà che arrivano fino all’M7. Tra salita e discesa servono 6 ore.

“Siamo molto soddisfatti del risultato, arrivato al primo colpo – spiegano Igor e Francesco -. So lo pochi giorni prima, in zona per un altro lavoro, avevamo avuto l’idea. Quindi l’occasione per provare che è andata subito a buon fine, anche grazie alle condizioni meteo favorevoli”.

Un pizzico di fortuna che si mischia alla preparazione accumulata in anni di corsi, esami e frequentazione della montagna. Una vera passione quella dei fondatori di Alp Experience che a ottobre 2021 sono diventati aspiranti guide alpine, il passaggio fondamentale (che dura due anni) per diventare guide alpine.

di Ch. P.