Summer Marathon, tre tappe con 10 passi alpini: l’itinerario

venerdì, 1 marzo 2024

Passo Tonale – Il 7, 8 e 9 giugno 2024 torna la Summer Marathon, il grande evento internazionale per auto storiche, supercar e young timer ambasciatore e promotore nel mondo delle eccellenze turistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche dei comprensori attraversati. La prestigiosa manifestazione prevede differenti settori: verifiche di ablità cronometrica (facoltative), nonché tre concorsi d’eleganza ed eventi collaterali e conviviali.

L’evento si svolge ad inizio giugno, nel periodo dove la rigogliosa natura, intensa nei territori attraversati, esprime il massimo del proprio splendore. I partecipanti potranno rilassarsi per grazie alle logistiche di livello e delle degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici locali proposte dai territori. Partenza e arrivo a San Pellegrino Terme (Bergamo).

ITINERARI

3 tappe per un totale di 644 chilometri, con un transito in paesaggi unici al mondo e affascinanti capitali del turismo tra le quali: San Pellegrino Terme, Morbegno, Chiavenna, St. Moritz, Pontresina, Livigno, Bormio, Trafoi, Glorenza, Merano, Pellizzano, Vermiglio, Val di Sole, Ponte di Legno, Madonna di Campiglio, Breno, Lago d’Iseo, Lovere, Selvino.

Sono 10 i passi alpini scollinati che hanno fatto la storia dell’automobilismo sportivo di un tempo: Passo San Marco, Passo Maloja, Passo Bernina, Passo Forcola, Passo D’Eira, Passo Foscagno, Passo Stelvio, Passo Mendola, Passo Carlo Magno, Passo Tonale.

ISCRIZIONI CONTINGENTATE

70 per il raggruppamento Summer Marathon auto storiche fino al 1991;

20 per il raggruppamento Young Timer dal 1992 al 31-12-2010;

30 per il raggruppamento Tribute Super Cars dall01-01-2011 fino ad oggi.

27 Manches di abilità precisioni cronometriche (facoltative) su circuiti e/o spazi riservati privati.

3 Concorsi d’Eleganza con sfilata e parata vetture a Livigno, Pellizzano e San Pellegrino Terme.

Gli equipaggi primi classificati di ogni raggruppamento verranno premiati con l’iscrizione ad una prestigiosa manifestazione di auto storiche. A tutti gli arrivati verrà riservato il premio di attestato alla partecipazione.

LE TAPPE

GIOVEDÌ 6 GIUGNO

San Pellegrino Terme dalle 15 alle 19 accredito e punzonatura equipaggi prenotati.

VENEDÌ 7 GIUGNO 2024 – PRIMA TAPPA

San Pellegrino Terme – Livigno

SABATO 8 GIUGNO 2024 – SECONDA TAPPA

Livigno – Madonna di Campiglio

DOMENICA 9 GIUGNO 2024 – TERZA TAPPA

Madonna di Campiglio – San Pellegrino Terme