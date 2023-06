Summer Marathon: sfilata e concorso eleganza a Ponte di Legno

sabato, 10 giugno 2023

Ponte di Legno (Brescia) – L’abbraccio dell’Alta Valle Camonica ai piloti che stanno partecipando alla Summer Marathon, giunta all’undicesima edizione.

La seconda tappa della Summer Marathon 2023 si è conclusa nel pomeriggio a Ponte di Legno, con il pubblico che ha assistito alla sfilata delle prestigiose vetture, in particolare le super car come Porsche GT3, McLaren e Ferrari, quindi la Lamborghini Diablo del 1991, la Maserati 3500 GT Spyder, la Giulietto Spyder del 1960 e la Mini Cooper. Patron della manifestazione, valido come raduno ACI con prove di abilità cronometriche facoltative, è Ferruccio Lissidini.

Durante la prima tappa di ieri, i piloti partiti da Riva del Garda (Trento) hanno percorso l’Alto Garda e gli scenari tipici del Trentino e dell’Alto Adige, quindi il lago di Santa Giustina e a Pellizzano il Concorso d’Eleganza. Oggi la seconda tappa con protagonisti i passi leggendari: Gavia, Foscagno, Forcola, Bernina, l’Engadina e St. Moritz, Mortirolo e Tonale.

Uno dei momenti più importanti nel pomeriggio la sfilata su un tappeto rosso lungo corso Milano e piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno e il concorso di eleganza.

Domani, domenica 11 giugno, partenza dal Passo Tonale con itinerario Ponte di Legno, Temù, Vezza d’Oglio, Edolo, quindi 4^manche di abilità chilometrica a Malonno dell’Industria, Breno, Passo Crocedomini, Bagolino, lago d’Idro, lago di Ledro e arrivo a Riva del Garda, dove alle 15:30 si terranno le premiazioni.