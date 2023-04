Sulle piste del Trentino 5308 interventi della Polizia di Stato

lunedì, 3 aprile 2023

Trento – Nel corso della stagione invernale sono stati effettuati 5.308 soccorsi nei 18 comprensori sciistici trentini. E’ quanto tracciato dalla Polizia di Stato di Trento: 4.411 incidenti sono avvenuti sugli sci, 738 sugli snowboard e 159 in fuoripista.

Secondo i dati della stagione invernale – illustrati dal vicequestore di Trento, Salvatore Ascione – si conta un incidente ogni 13mila passaggi, in linea con l’aumento di passaggi attorno al 15-20%. Rispetto alla media delle stagioni pre-pandemia si contano 100 incidenti in più e la maggior parte delle cadute sono accidentali (3.790), mentre 717 quelle avvenute per la collisione tra sciatori.

Sanzioni: gli agenti della Polizia di Stato in servizio sulle piste hanno registrato 291 violazioni amministrative, tra cui 90 per mancanza di assicurazione obbligatoria, 91 per il mancato uso dei caschi da parte dei minori, 28 per velocità pericolosa, 15 per discesa a pista chiusa 13 per eccesso di alcol. Su quest’ultimo fronte è stata rilevata una flessione e maggior attenzione alle regole da tenere sugli sci.

di A. Pa.