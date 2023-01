Sull’arco alpino e in Trentino in arrivo nevicate e vento

domenica, 22 gennaio 2023

Passo Tonale – In arrivo neve e vento. E’ previsto un nuovo fronte perturbato che porterà in Trentino e sull’arco alpino neve e venti localmente intensi. Le precipitazioni inizieranno deboli a partire dalla notte per divenire più diffuse ed intense nel corso della mattinata di domani, lunedì 23 gennaio. Precipitazioni nevose sono attese soprattutto sui versanti orientali e e sudorientali della nostra provincia, dove si attendono tra i 20 e i 40 cm di neve fresca oltre gli 800 metri di quota; quantitativi inferiori a quote inferiori e sui settori occidentali.

Dal tardo pomeriggio di lunedì e nella giornata di martedì i venti e le precipitazioni sono previsti in attenuazione, con quota neve delle eventuali deboli nevicate attesa a circa 1000 metri.