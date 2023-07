Successo del concerto di Michielin in Valbiolo, Bertolini: “Water Music Festival arricchisce cartellone estivo”

lunedì, 24 luglio 2023

Ponte di Legno-Tonale – Il concerto di Francesca Michielin di ieri al laghetto di Valbiolo ha acceso l’estate nel Comprensorio Ponte di Legno-Tonale: turisti, famiglie con bambini, appassionati di musica sono saliti nell’area allestita accanto al laghetto, trenta minuti a piedi dal Passo del Tonale, per assistere al concerto di una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale italiano.

La magia del Water Music Festival, kermesse musicale nata nel 2021 per sensibilizzare sull’importanza delle risorse naturali, in particolare sull’acqua, è scandita da imperdibili concerti: dopo quello di Francesca Michielin ne seguiranno altri sempre in Valbiolo, poi a Valbione e ai laghetti di Vermiglio.

“Abbiamo proposto per il terzo anno Water Music Festival – racconta Michele Bertolini, direttore del Consorzio Ponte di Legno-Tonale – proponendo musica di qualità in una cornice particolare, ponendo l’accento sull’importanza dell’acqua e facendo scoprire una natura incontaminata che il nostro territorio offre”.

“La proposta del cartellone estivo è ampia – prosegue Michele Bertolini – accanto alla rassegna Water Music Festival, sono in calendario altri eventi, in particolare le albe in quota al Presena e al Corno d’Aola, con la possibilità di raggiungere la vetta delle montagne per ammirare l’inizio di un nuovo giorno e godersi uno spettacolo mozzafiato”.

Gli altri eventi sono legati allo sport: calcio, trekking e bike. “Quest’anno nel nostro Comprensorio – conclude Bertolini – abbiamo avuto in ritiro precampionato la formazione del Monza, con un grande entusiasmo dei tifosi che hanno raggiunto le nostre località per assistere agli allenamenti e alle quattro amichevoli. Inoltre la proposta sportiva è ampia e comprende trekking e bike in contesti naturali unici”.