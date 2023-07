StoneBrixiaMan: Licheri e la francese App primi a Passo Paradiso

lunedì, 3 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – I triatleti di pietra della StoneBrixiaMan 2023 sono: Romano Licheri del Team Sportego e la francese Melissa App, mentre nella gara parallela (senza il passaggio in bici sul Gavia) successo per Mattia Armellini del team Magma e Giorgia Zanetta del team Sportego.

LA PARTENZA – Sono partiti in 115 sabato mattina per affrontare il durissimo triathlon full distance d’alta quota, dal lago d’Iseo al Passo Paradiso, con oltre 6mila metri di dislivello complessivo (nelle foto © Matteo Oltrabella) e un buon numero è riuscito a portare a termine il proprio sogno e terminare la StoneBrixiaMan a Passo Paradiso. Come da tradizione, a Ponte di Legno sono stati eletti gli StoneMen 2023, i finisher dell’extreme triathlon full distance d’alta quota, organizzato da TriO Events.

I TEMPI – Nella sesta edizione il clima era ideale, non caldo e con qualche breve piovasco, è stato favorevole a Romano Licheri ha concluso la StoneBrixiaMan in 14h 03’11”, mentre Melissa App è giunta al “Paradiso” in 15h49’55”. Invece i triatleti che hanno seguito il secondo percorso – senza il Gavia – hanno concluso in 8h31’45’‘ Mattia Armellini e 11h08’41’ Giorgia Zanetta.

IL PERCORSO – In un tempo massimo di 20 ore, 3.8 km a nuoto, dalle 4 del mattino, seguiti da 175 km in bici tra le province di Brescia e Sondrio con il superamento dei passi Aprica, Mortirolo e Gavia e 39 km di corsa sui sentieri dell’Alta Valle Camonica. Un’ascesa di oltre 6mila metri, che per molti ha rappresentato una primissima esperienza, mentre per altri una seconda opportunità con cui abbattere i propri limiti.

Alle prime luci del mattino la scia di boe illuminate ha attraversato su una traiettoria retta, resa più difficile del previsto da rispettare a causa del moto ondoso, lo specchio d’acqua per la frazione di nuoto (3.8 km), destinazione T1 a Sulzano, dopo il traghettamento con un battello sulla sponda del Lago d’Iseo in località Tavernola Bergamasca.

La frazione bici (175 km) ha coinvolto l’intera Valle Camonica, con un dislivello positivo complessivo di 4.300m in massimo 11 ore. Dopo 75 km, i triatleti hanno affrontato a Edolo il passo Aprica (1.176m slm), per poi raggiungere il Mortirolo (1.852metri).

Dopo una ripida discesa fino a Monno, sono risaliti verso il centro di Ponte di Legno (km 140 – 1.200m metri). Da qui l’attacco al passo Gavia (2.621 metri) con un giro di boa prima dell’ultima discesa alla T2 in piazza a Ponte di Legno.

GRAN FINALE – Dai 1.200 ai 2.600 metri della finish line la frazione di corsa (39 km), da terminare in 7 ore. Nei primi 20 km nei pressi di Ponte di Legno e del fondovalle sono state toccate le frazioni di Zoanno, Precasaglio e Villa Dalegno, per passare sul versante opposto nel centro di Temù, di Valbione (1.500 metri) e nuovamente a Ponte di Legno per un secondo bagno di folla (km 20).vv Attraverso la pista da sci, un’ultima salita finale ha condotto al passo del Tonale (1.883m slm) con cut-off orario alle ore 21 (km 31). I 7 km conclusivi (800m di dislivello) verso il Passo Paradiso sono stati percorsi su un sentiero di alta montagna.

di Ch. P.