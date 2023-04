Sport invernali: festeggiati i campioni e i talenti trentini, il bilancio

mercoledì, 19 aprile 2023

Trento – Undici medaglie mondiali e 22 podi in Coppa del Mondo per gli atleti della Fisi Trentino. Una stagione super per i trentini: il prestigioso evento olimpico di Milano-Cortina 2026 vedrà il Trentino assoluto protagonista dal punto di vista organizzativo, visto che in Val di Fiemme si disputeranno ben 21 gare e verranno messe in palio 114 medaglie per le discipline nordiche dello sci fondo, salto e combinata.

Allo stesso tempo si continua a lavorare assiduamente anche nella crescita e nello sviluppo dei giovani atleti, con l’obiettivo di essere rappresentati all’appuntamento a cinque cerchi con il maggior numero possibile di sciatori trentini nelle varie discipline (nella foto © Juliet Astafan Ufficio Stampa PAT).

In quest’ottica con la delibera della giunta provinciale di Trento datata 28 ottobre 2022, proposta dall’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia di Trento Roberto Failoni, è stata data continuità al progetto “Trentino Azzurro”, siglato nel 2011 fra l’allora presidente della Giunta Lorenzo Dellai e il presidente di Fisi del Trentino Angelo Dalpez.

Iniziativa che lo scorso autunno è stata rinnovata, tramite Trentino Marketing, con obiettivo di mettere nelle migliori condizioni possibili la Federazione Italiana Sport Invernali del Trentino, che ha come presidente Tiziano Mellarini, nell’accompagnare e nel far maturare i giovani sciatori più interessanti e dotati nelle varie discipline della neve. Un progetto con validità triennale, proseguirà fino al 30 giugno 2025, con focus finale le Olimpiadi 2026.

E stando ai risultati centrati nell’inverno agonistico 2022/2023 si può tranquillamente affermare che è stata intrapresa la strada corretta. La testimonianza in fatto a numeri e allori è emersa questa mattina nella sala Wolf, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, quando l’assessore Roberto Failoni, assieme al presidente di Fisi del Trentino Tiziano Mellarini, hanno consegnato un riconoscimento speciale agli atleti trentini che si sono distinti in ambito internazionale ed hanno vinto i titoli italiani di categoria e specialità.

A partire da Simone Deromedis delle Fiamme Gialle, che ha centrato il titolo mondiale assoluto nello skicross a Bakuriani. Sono inoltre stati premiati i due titoli iridati nella categoria juniores conquistati dai dei combinatisti Annika Sieff e Iacopo Bortolas nell’appuntamento di Whistler. A seguire le 9 medaglie arrivate, fra campionati mondiali assoluti e junior, grazie alle prestazioni di Beatrice Sola con ben due podi e Davide Seppi a st’ Anton nello sci alpino, ed ancora altre due medaglie nel biathlon ad Oberhof con Tommaso Giacomel e Dorothea Wierer, entrambe in gare a squadre. Sempre Sieff e Bortolas si sono poi messi al collo un bronzo nella mixed team ai mondiali juniores, quindi nel biathlon Fabiana Carpella si è aggiudicata un argento ai mondiali giovani di staffetta in Kazakistan (e pure un titolo europeo in staffetta) e infine all’appuntamento iridato di sci alpinismo a Boi Taull (Spagna) sono giunti un bronzo di Davide Magnini nella team race e un argento con Lisa Moreschini nella vertical race under 23.

Nelle sfide di Coppa del Mondo di specialità sono giunti addirittura 22 podi e una vittoria storica nello sci di fondo con Simone Daprà in staffetta a Dobbiaco per lo sci di fondo. Due podi poi per Simone Mocellini nelle sprint di sci fondo, 3 vittorie e 9 podi per Dorothea Wierer nel biathlon, 3 podi per Annika Sieff in combinata nordica, 2 podi per Tommaso Giacomel nel biathlon, 2 podi per Mirko Felicetti e un podio per Ian Matteoli nello snowboard e 1 podio per Davide Magnini nello skialp.

Significative soddisfazioni sono giunte poi a fine gennaio dal Festival Olimpico della Gioventù Europea (Eyof), dove i ragazzi under 17 trentini hanno collezionato ben 4 medaglie: un oro in gigante per merito di Ludovica Righi, 2 argenti nelle gare a squadre di salto e combinata per Giada Delugan, una delle quali assieme all’altro fiemmese Bryan Venturini e 1 bronzo nello skicross con Paolo Piccolo.

Per quanto concerne le gare di Coppa Europa i talenti trentini hanno ottenuto 2 podi nello sci alpino con Beatrice Sola, 5 podi nel freestyle Ski con Flora Tabanelli e 4 podi nello snowboard con Nicola Liviero, Alberto Maffei, e Sofia Groblechner; 2 poi in combinata nordica con Veronica Gianmoena e Domenico Mariotti e tre podi in eventi continentali con Fabiana Carpella ed Elia Zeni nel settore biathlon.

E, dulcis in fundo, da evidenziare anche 41 titoli italiani di disciplina e categoria centrati nella stagione invernale. Merito di Stefano Gross, Monica Zanoner, Beatrice Sola, Ludovica Righi, Federico Fontana, Marta Giaretta, Luca Loranzi nello sci alpino; Federico ed Elena Nicolini, quindi Marlies Sartori e Lisa Moreschini nello skialp; Tommaso Giacomel, Fabiana Carpella, Gabriele Carrara, Pietro Baggia, Filippo Giovanni Guadagnini nel biathlon; Giovanni Bresadola, Annika Sieff e Iacopo Bortolas, Matteo Delugan e Martin Chenetti nel salto e combinata nordica; Sofia Groblechner nello snowboard; Flora e Miro Tabanelli nel freestyle Ski, Amelia Rigatti Di Grazia e Jannes Debertol nello skicross.

“Poter festeggiare questo filotto significativo di medaglie e vittorie – ha precisato nel suo intervento Roberto Failoni – a pochi giorni dalla conclusione della stagione sportiva, significa che la volontà di investire nello sport e nella crescita dei talenti che la Provincia ha intensificato negli ultimi quattro anni è stata una scelta azzeccata, che sposa la filosofia del governo provinciale e proseguiremo in questa direzione. Chiedo a tutti questi atleti di diventare ambasciatori sportivi del Trentino per raccontare la propria straordinaria esperienza di vita anche ai più piccoli”.

In chiusura il presidente di Fisi del Trentino Tiziano Mellarini ha voluto ringraziare la Provincia e Trentino Marketing per questa straordinaria sensibilità: “Lo sport ha uno straordinario valore per la nostra comunità e in particolar modo le discipline della neve sono legate in maniera indissolubile con il nostro territorio e le nostre vallate, che nel 2026 avranno l’onore di ospitare le gare delle discipline nordiche, assegnando oltre il 30% del monte medaglie complessivo dei giochi a cinque cerchi. I risultati ottenuti in questa stagione sono frutto di un’intensa programmazione e del coordinamento di tecnici di esperienza internazionale come Matteo Guadagnini (direttore tecnico dello sci alpino e Giuseppe Chenetti (direttore tecnico delle discipline nordiche).

OBIETTIVO 2026 – Talenti dello Sci Trentino

per i podi ottenuti in competizioni internazionali e nazionali nella stagione 2022/2023

CAMPIONATI MONDIALI

Simone Deromedis (Gs Fiamme Gialle) SKICROSS

1° Individuale a Bakuriani (Geo)

Dorothea Wierer (Gs Fiamme Gialle) BIATHLON

1ª staffetta femminile ad Oberhof (Ger)

2ª staffetta mista ad Oberhof (Ger)

Tommaso Giacomel (Gs Fiamme Gialle) BIATHLON

2° staffetta mista ad Oberhof (Ger)

3° staffetta singola mista ad Oberhof (Ger)

Davide Magnini (Cs Esercito) SKI ALP

3° team race a Boi Taull (Spa)

CAMPIONATI MONDIALI GIOVANILI

Annika Sieff (Gs Fiamme Oro) COMBINATA NORDICA

1ª unior individuale Gundersen a Whistler (Can)

3ª junior mixed team a Whistler (Can)

Iacopo Bortolas (Gs Fiamme Gialle) COMBINATA NORDICA

1° junior individuale Gundersen a Whistler (Can)

3° junior mixed team a Whistler (Can)

Beatrice Sola (Gs Fiamme Oro) SCI ALPINO

3ª junior slalom speciale a St. Anton (Aut)

3ª junior combinata a squadre a St. Anton (Aut)

Davide Seppi (Gs Fiamme Gialle) SCI ALPINO

2° junior team parallelo a St. Anton (Aut)

Fabiana Carpella (Gs Fiamme Oro) BIATHLON

2ª giovani staffetta femminile a Shchuchinsk (Kaz)

Lisa Moreschini (Gs Fiamme Gialle) SKI ALP

2ª under 23 vertical race a Boi Taull (Spa)

COPPA DEL MONDO

Tommaso Giacomel (Gs Fiamme Gialle) BIATHLON

2° Individuale Coppa del Mondo Oestersund

2° Staffetta Coppa del Mondo a Pokljuka

Dorothea Wierer (Gs Fiamme Gialle) BIATHLON

1ª mass start Oestersund (Swe)

1ª individual Oestersund (Swe)

1ª sprint ad Anterselva (Ita)

2ª mixed relay a Pokljuka (Slo)

2ª pursuit a Pokljuka (Slo)

3ª sprint a Pokljuka (Slo)

3ª staffetta a Ruhpolding (Ger)

2ª pursuit a Kontiolahti (Fin)

3ª staffetta ad Hochfilzen (Aut)

2ª classifica generale 2023

Annika Sieff (Gs Fiamme Oro) COMBINATA NORDICA

2ª Individuale Gunsersen Normal Hill a Seefeld (Aut)

2ª Individuale Gunsersen Normal Hill a Ramsau (Aut)

2ª Individuale Gunsersen Normal Hill a Lillehammer (Nor)

Simone Daprà (Gs Fiamme Oro) SCI FONDO

1° staffetta 4×7,5 km mista a Dobbiaco (Ita)

Simone Mocellini (Gs Fiamme Gialle) SCI FONDO

2° sprint Tc a Beitostolen (Nor)

3° sprint Tc in Val di Fiemme (Ita)

Davide Magnini (Cs Esercito) SKI ALP

2° individual race a Ponte di Legno (Ita)

2° individual race a Tromso (Nor)

Mirko Felicetti (Circolo Canottierei Aniene As) SNOWBOARD

2° slalom gigante parallelo a Rogla (Slo)

2° slalom gigante parallelo a Scuol (Sui)

Ian Matteoli (Scmdc Team Ad) SNOWBOARD

3° big air a Copper Mountain (Usa)

RISULTATI DI RILIEVO COPPA DEL MONDO

Giovanni Bresadola (Cs Esercito) SALTO SPECIALE

8° individual Hs 140 ad Engelberg (Sui)

11° individual Hs 142 a Ruka (Fin)

Record trentino di volo con 228 metri a Planica (Slo)

Francesca Franchi (Gs Fiamme Gialle) SCI FONDO

6ª 10 km skating Mondiali di Planica (Slo)

9ª skiathlon Mondiali di Planica (Slo)

EYOF – Festival Olimpico della Gioventù Europea

Paolo Piccolo (Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra) SKICROSS

3° Individuale in Friuli Venezia Giulia (Ita)

Ludovica Righi (Sci club Edelweiss) SCI ALPINO

1ª slalom gigante in Friuli Venezia Giulia (Ita)

Giada Delugan (Us Dolomitica) SALTO E COMBINATA NORDICA

2ª staffetta mista combinata nordica in Friuli Venezia Giulia (Ita)

2ª team race salto speciale in Friuli Venezia Giulia (Ita)

Bryan Venturini (Us Dolomitica) COMBINATA NORDICA

2° staffetta mista combinata nordica in Friuli Venezia Giulia (Ita)

EVENTI CONTINENTALI

Fabiana Carpella (Gs Fiamme Oro) BIATHLON

1ª staffetta mista Campionati Europei a Madona (Lat)

Elia Zeni (Gs Fiamme Gialle) BIATHLON

1° super sprint IBU Junior Cup in Val Martello (Ita)

3° sprint IBU Junior Cup in Val Martello (Ita)

Convocato mondiali assoluti di Oberhof ed esordio Coppa del Mondo

Beatrice Sola (Gs Fiamme Oro) SCI ALPINO

2ª slalom speciale a Pozza di Fassa (Ita)

3ª slalom speciale a Vaujany (Fra)

Sofia Groblechner (Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra) SNOWBOARD

2ª snowboardcross a Gargellen (Aut)

3ª snowboardcross a Puy St. Vincent (Fra)

Nicola Liviero (Scmdc Team Ad) SNOWBOARD

3° slopestyle a Prato Nevoso (Ita)

Alberto Maffei (Cs Aeronautica Militare) SNOWBOARD

3° slopestyle a Livigno (Ita)

Flora Tabanelli (Ski Team Fassa) FREESTYLE SKI

1ª slopestyle a Curnatsch (Sui)

1ª big air a Curnatsch (Sui)

1ª slopestyle a Livigno (Ita)

2ª slopestyle a Laax (Sui)

3ª big air a Davos (Sui)

Veronica Gianmoena (Cs Carabinieri) COMBINATA NORDICA

3ª super sprint Continental Cup a Rena (Nor)

Domenico Mariotti (Cs Esecito) COMBINATA NORDICA

3° team Hs 105/4×5 km Grand Prix ad Oberwiesenthal (Ger)

CAMPIONATI ITALIANI

Stefano Gross (Gs Fiamme Gialle) SCI ALPINO

1° Slalom Speciale a La Thuile (Ao)

Monica Zanoner (Cs Esercito) SCI ALPINO

1ª Discesa Libera a La Thuile (Ao)

Beatrice Sola (Gs Fiamme Oro) SCI ALPINO

1ª Combinata Alpina a La Thuile (Ao)

Ludovica Righi (Sci club Edelweiss) SCI ALPINO

1ª Discesa Libera Giovani a La Thuile (Ao)

1ª SuperG Giovani a La Thuile (Ao)

1ª Discesa Libera Aspiranti a La Thuile (Ao)

1ª SuperG Aspiranti a La Thuile (Ao)

1ª Slalom Gigante Aspiranti a La Thuile (Ao)

1ª Combinata Alpina Aspiranti a La Thuile (Ao)

Federico Fontana (Us Monti Pallidi) SCI ALPINO

1° Slalom Speciale Aspiranti a La Thuile (Ao)

Marta Giaretta (Falconeri Ski Team) SCI ALPINO

1ª SuperG allievi a Ponte di Legno (Bs)

1ª Slalom Gigante a Ponte di Legno (Bs)

Luca Loranzi (Sporting Campiglio) SCI ALPINO

1° Slalom allievi a Ponte di Legno (Bs)

Federico Nicolini (Sc Brenta Team) SKI ALP

1° Vertical Race Senior Paganella (Tn)

Elena Nicolini (Brenta Team) SKI ALP

1ª Team Race Assoluti a Sella Nevea (Ud)

Lisa Moreschini (Gs Fiamme Gialle) SKI ALP

1ª sprint under 23 a Cortina d’Ampezzo (Bl)

Marlies Sartori (Agonistica Campiglio Val Rendena) SKI ALP

1ª Individuale Under 16 a Presolana (Bg)

1ª sprint Under 16 a Cortina d’Ampezzo (Bl)

Tommaso Giacomel (Gs Fiamme Gialle) BIATHLON

1° Mass start in Val Martello (Bz)

Fabiana Carpella (Gs Fiamme Oro) BIATHLON

1ª Single Mixed Relay Val Martello (Bz)

1ª individuale a Brusson (Ao)

Gabriele Carrara (Sci Fondo Val di Sole) BIATHLON

1° Individuale under 13 ad Anterselva (Bz)

1° inseguimento under 13 in Val di Zoldo (Bl)

1° staffetta under 13 ad Anterselva (Bz)

Pietro Baggia (Sci Fondo Val di Sole) BIATHLON

1° staffetta under 13 ad Anterselva (Bz)

Filippo Giovanni Guadagnini (Us Dolomitica) BIATHLON

1° staffetta under 13 Anterselva

Giacomo Gabrielli (Cs Esercito) SCI FONDO

1° Team Sprint a Dobbiaco (Bz)

Gabriel Selle (Stella Alpina Carano) SCI FONDO

1° Gimkana Sprint Under 14 a Vermiglio (Tn)

Alice Leoni (Gs Marzola) SCI FONDO

1ª Individuale a tecnica classica under 16 a Pragelato (To)

Annika Sieff (Gs Fiamme Oro) COMBINATA NORDICA

1ª Combinata Nordica senior a Villach (Aut)

1ª Salto Speciale Juniores a Villach (Aut)

Iacopo Bortolas (Gs Fiamme Gialle) SALTO E COMBINATA NORDICA

1° Salto Speciale Junior a Villach (Aut)

Giovanni Bresadola (Cs Esercito) SALTO E COMBINATA NORDICA

1° Salto Speciale Senior a Villach (Aut)

Matteo Delugan (Us Dolomitica) SALTO E COMBINATA NORDICA

1° Combinata nordica under 12 a Tarvisio (Ud)

Martin Chenetti (Us Monti Pallidi) SALTO E COMBINATA NORDICA

1° Combinata nordica under 14 a Dobbiaco (Bz)

1° Salto Speciale Under 14 a Dobbiaco (Bz)

1° combinata nordica under 16 in Val di Fiemme (Tn)

1° salto speciale under 16 in Val di Fiemme (Tn)

Sofia Groblechner (Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra) SNOWBOARD

1ª snowboardcross a Passo San Pellegrino (Tn)

Miro Tabanelli (Cs Esercito) FREESTYLE SKI

1° Slopestyle a Kronplatz (Bz)

Flora Tabanelli (Ski Team Fassa) FREESTYLE SKI

1ª Slopestyle a Kronplatz (Bz)

Jannes Debertol (Ski Team Fassa) SKICROSS

1° Individuale Junior a Passo San Pellegrino (Tn)

Amelia Rigatti Di Grazia (Ski Team Cavalese) SKICROSS

1ª Individuale Junior a Passo San Pellegrino (Tn)