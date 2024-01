Soccorso in pista, gran lavoro nei Comprensori del Trentino

martedì, 2 gennaio 2024

Andalo (Trento) – Trentino emergenza e forse dell’ordine al lavoro sulle piste del Trentino: 40 interventi nella giornata di ieri, 82 in quella di San Silvestro e il giorno prima poco meno di 50. Gli interventi nei comprensori sciistici trentini affollatissimi di turisti in questi giorni, sono numerosi in questi giorni. Un impegno per carabinieri e Polizia di Stato in servizio sulle piste e per l’equipe medica del 118 di Trentino Emergenza.

Intanto migliorano le condizioni del bambino che è precipitato da una seggiovia in Paganella: è caduto da un’altezza di sei metri, riportando la frattura di spalla e braccio.