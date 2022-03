Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, Cainelli confermato presidente 

venerdì, 18 marzo 2022

Trento – Walter Cainelli confermato presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. L’Assemblea provinciale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, convocata ieri sera ha eletto il presidente e i vicepresidenti dell’organizzazione: Walter Cainelli è stato riconfermato alla guida del Soccorso Alpino. Ad aprire l’Assemblea è stato l’assessore provinciale Mirko Bisesti, che ha ringraziato tutti i soci e le socie del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino per la passione, la competenza e il tempo messo a disposizione della comunità.

IL PRESIDENTE – Walter Cainelli (nella foto) – già Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino dal dicembre 2020 – è stato proposto unitariamente per continuare il lavoro impostato nel precedente mandato e rimarrà in carica per tre anni, fino al 2025. L’Assemblea ha votato anche per l’elezione dei due Vicepresidenti: eletto Mauro Mabboni (tecnico di elisoccorso ed Istruttore nazionale del Soccorso Alpino) e riconfermato Johnny Zagonel (vicepresidente dal 2019 e attualmente responsabile del Gruppo tecnico Coordinatori operazioni di soccorso-tecnici di centrale operativa).

Walter Cainelli – classe 1970 di Sopramonte (Trento) – è socio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino dal 1995 e membro del gruppo tecnico Unità cinofile. È stato già vicepresidente tra il 2007 e il 2009 e tra il 2010 e il 2012; delegato di Zona Trentino Centrale dal 2019 al 2020; presidente dal dicembre 2020; coordinatore del Gruppo tecnico Unità Cinofile dal 2013 al 2020.

L’INTERVENTO – “Ringrazio l’Assemblea per la fiducia riposta – ha dichiarato Cainelli – Veniamo da un periodo molto difficile, nel quale abbiamo dovuto far fronte a situazioni complesse, dettate dalla necessità di garantire un servizio efficiente nonostante la pandemia in corso. Nei prossimi tre anni, insieme a tutta la squadra della Direzione Provinciale, della Scuola Provinciale e dei Gruppi tecnici, lavoreremo per sviluppare e consolidare alcuni progetti, con l’obiettivo di migliorare la nostra efficacia dal punto di vista operativo. In particolare, vogliamo focalizzarci sulla formazione sanitaria di tutte le Socie e i Soci, che negli interventi di soccorso in ambiente montano e impervio sono chiamati a prestare le prime cure agli infortunati. In secondo luogo, sarà fondamentale puntare alla valorizzazione dei nostri Gruppi giovani per garantire un adeguato ricambio generazionale all’interno dell’organizzazione”.

Oltre ai capi e ai vice capistazione, hanno preso parte alle votazioni i delegati e i vice delegati delle otto Zone amministrative i quali, in seguito alle elezioni avvenute nelle settimane scorse dentro i Consigli di Zona rimarranno in carica per il triennio 2022-2025 (nella foto in basso Mauro Mabboni)

I DELEGATI – Tra i Delegati le riconferme riguardano le Zone Fiemme Fassa con Giuliano Pederiva, Primiero Vanoi con Gino Taufer, Non e Sole con Franco Zappini. Nuovi ingressi per le Zone Valsugana Tesino dove Patrick Gasperini sostituisce Christian Marchetto; Trentino Centrale dove Luca Bertolla sostituisce Marco Faes; Adamello Brenta dove Alex Salvadori sostituisce Werner Maturi; Basso Trentino dove Doriano Feller sostituisce Mattia Tranquillini; Delegazione Speleologica dove Paolo Stenico sostituisce Aleksandar Pavlovic.

Queste le nomine dei vicedelegati: Zona Fiemme Fassa Andrea Dorigatti; Primiero Vanoi Matteo Marsilletti; Trentino Centrale Michele Uez; Non e Sole Renato Mariotti; Adamello Brenta Filippo Crespi; Basso Trentino Fabrizio Gobbi; Valsugana Tesino Christian Marchetto; Delegazione Speleologica Aleksandar Pavlovic.