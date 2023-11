Snow institute: lancio della piattaforma dell’ArgeAlp

domenica, 12 novembre 2023

Bolzano – Nell’ambito del progetto Arge Alp “SnowKids“, che il Tirolo ha avviato nell’ambito della sua Presidenza ArgeAlp, è stata lanciata online oggi, sabato 11 novembre, la piattaforma di conoscenza sul tema della neve, del ghiaccio e del rischio di valanghe. Sotto la guida del Servizio Valanghe del Tirolo, il sito web informativo www.snow.institute è stato dotato dei più recenti materiali didattici e di apprendimento in collaborazione con il Soccorso Alpino del Tirolo e il Club Alpino Austriaco e con il coinvolgimento di un totale di 28 iniziative provenienti da tutte e dieci le regioni dell’ArgeAlp.

L’obiettivo è quello di insegnare alle giovani generazioni, in particolare, un comportamento preventivo e competente nei confronti della neve e dei suoi pericoli. Il sito è bilingue, tedesco e italiano, e può quindi essere utilizzato in tutto il territorio dell’Arge Alp che comprende una popolazione di circa 26 milioni di persone. Il lancio ufficiale è avvenuto oggi, sabato 11 novembre, alla presenza di Astrid Mair, assessore provinciale tirolese alla Sicurezza, presso la Fiera delle Alpi di Innsbruck. Per il progetto sono stati stanziati 175.000 euro.

“Stiamo lavorando a molteplici livelli per ridurre gli incidenti da valanga, soprattutto tra i giovani. Presentando il fascino della neve in una luce positiva, vogliamo richiamare l’attenzione e allo stesso tempo aumentare la consapevolezza dei rischi associati”. Lo snow institute è stato creato per creare un valore aggiunto per la società attraverso un trasferimento di conoscenze moderno e interconnesso. “I divieti e le lezioni saccenti non sono l’approccio giusto, soprattutto quando si tratta di sensibilizzare l’opinione pubblica e di responsabilizzare le persone”, sottolinea l’assessore Mair.

“Con lo snow institute esiste ora una piattaforma ufficiale alla quale possono ricorrere insegnanti, volontari e volontarie, istruttori e istruttrici, freerider, genitori e in generale tutti gli interessati e le interessate. Siamo lieti di poter sostenere questo progetto sovraregionale con la nostra pluriennale esperienza e competenza nei settori degli sport di montagna e dei Club Alpini Giovanili”, afferma Clemens Matt, segretario generale del Club Alpino Austriaco.

Hermann Spiegl, direttore regionale del Soccorso alpino del Tirolo: “Gli interventi in valanga che coinvolgono bambini e ragazzi rappresentano un enorme carico psicologico anche per i soccorritori alpini. Si tratta di immagini che non sono facili da elaborare nemmeno per le squadre di soccorso esperte e che devono essere evitate a tutti i costi. La prevenzione è probabilmente l’unico modo per riuscirci. Come Soccorso Alpino, contribuiamo con la nostra esperienza a dare l’allarme in caso di emergenza e, in particolare, alle misure di primo soccorso. Negli ultimi anni, nel solo territorio del Tirolo sono morti in media due giovani sotto una valanga. Ecco perché dobbiamo fare tutto il possibile, insieme, per azzerare questa cifra”.

Materiali uniformati e liberamente accessibili

Tutti i documenti forniti sulla piattaforma online sono uniformati, aggiornati e possono essere facilmente scaricati e utilizzati senza grandi difficoltà. “I materiali dell’Istituto della neve sono uno strumento facile da integrare per l’apprendimento individuale o come materiale didattico per lezioni, settimane sciistiche, corsi sulle valanghe o come opera di consultazione. In questo modo si evitano lunghe ricerche o l’utilizzo di materiali tecnicamente meno validi o addirittura errati”, spiega Christoph Mitterer, responsabile del progetto presso il Servizio Valanghe del Tirolo.

Struttura dello snow institute

I contributi e materiali dello snow institute sono suddivisi nelle seguenti tre categorie.

Scuola: Gli esperti ed esperte del settore pedagogico troveranno spunti tematici e materiali multimediali ideali per l’integrazione nelle lezioni scolastiche. I contenuti sono preparati in modo tale da suscitare l’interesse di bambini e ragazzi per la neve, il ghiaccio e le valanghe.

Pista: Nel corso della carriera scolastica, tutti gli alunni e alunne della regione alpina partecipano idealmente a una settimana dedicata agli sport invernali. In questa sezione vengono messi a disposizione i contenuti rilevanti sia in preparazione che durante questa settimana,. Per esempio, ci sono materiali per insegnare le basi del primo soccorso e il comportamento corretto sulle piste.

Fuori pista: I bambini e i ragazzi che praticano il fuoripista devono avere l’opportunità di acquisire conoscenze approfondite sul pericolo di valanghe, sul comportamento in fuoripista, sulla gestione del rischio, sul processo decisionale, sulle emergenze valanghe e altro ancora.

Per ulteriori informazioni o domande: info@snow.institute.