Skicross, Campionati Italiani Children: al Tonale oro a Invernizzi, bene la bresciana Bellini

lunedì, 20 marzo 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Sono partiti oggi sulle piste di Pontedilegno-Tonale i Campionati Italiani Children ed è subito oro per i colori delle Alpi Centrali.

Nella gara maschile Pietro Invernizzi (primo a destra nella foto © Ones Media House) dello Sci Club Alta Valsassina ha vinto nello skicross – categoria Ragazzi – davanti al trentino Alessandro Valt (US Monti Pallidi) e al veneto Nicolò Zigolo (Sci Club Nottoli). Ottavo posto per Marco Compagnoni (Sci Club Santa Caterina) unico atleta del 2010 ad essere entrato in finale.

In campo Femminile il miglior piazzamento per il Comitato è stato quello di Emma Bellini (nella foto © Ones Media House) del team Brixia Sci: l’atleta bresciana nella Run a batteria in cui ci si giocava dal 4º al 6º posto si conquista un’ottima 5ª posizione.

Il presidente della Fisi Brescia, Oliviero Valzelli, si è congratulato con l’atleta e il suo Sci Club Brixia. A vincere la gara è stata Alenah Taschler (Gsies) davanti alla compagna di comitato Nina Hofer (Sarnt). Sul terzo gradino del podio è salita Giada D’Antonio (SC Vesuvio).