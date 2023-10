Sistemazione idraulico-forestale in Trentino: altri stanziamenti per un milione e mezzo

sabato, 21 ottobre 2023

Malé (Trento) – Un milione cinquecentomila euro di nuove risorse per la manutenzione diffusa di alvei e versanti, che portano a quota 162 milioni e 600mila le risorse stanziate negli ultimi 5 anni, con previsione anche per gli anni 2024 e 2025 per consentire il completo finanziamento e l’esecuzione delle opere e degli interventi programmati, rispondenti a criteri di pubblica utilità e urgenza. È quanto prevede il settimo aggiornamento del Piano degli interventi 2019-2023 in materia di sistemazioni idrauliche e idraulico-forestali, approvato dalla Giunta provinciale.

Con il settimo aggiornamento del Piano che dettaglia le opere e gli interventi programmati dal Servizio Bacini Montani, s’intende conferire ulteriore concretezza e continuità alle attività di anticipazione del “rischio idraulico” che questa struttura applica sin dalla fine del XIX secolo, su tutto il territorio provinciale, per mitigare gli effetti delle alluvioni.

Il nuovo aggiornamento del Piano in materia di sistemazione idraulica e forestale riguarda principalmente opere di sistemazione idraulico-forestale eseguite in amministrazione diretta, mentre rimangono sostanzialmente invariati gli altri capitoli di spesa.

Per i lavori in amministrazione diretta, eseguiti sui vari bacini idrografici della provincia (Sarca, Chiese, Noce, Adige, Brenta e Fersina), il Servizio bacini montani si avvale di circa 150 operai e sono più di 400 le imprese, in gran parte localizzate nelle valli, coinvolte per la fornitura di materiali, il nolo a caldo dei mezzi meccanici e per i servizi necessari all’esecuzione delle opere ed agli interventi, contribuendo in tal modo anche al sostegno dell’economia locale.