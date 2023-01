Sicurezza Cibernetica, nelle stazioni e sui treni: l’attività della Polizia di Stato in Trentino Alto Adige

mercoledì, 4 gennaio 2023

Trento – Si è concluso il 2022 ed è tempi di bilanci anche per la Polizia di Stato in Trentino Alto Adige: di seguito i dati dell’attività compiuta dalla Polizia Ferroviaria e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica.

POLIZIA FERROVIARIA, OLTRE 130.000 PERSONE CONTROLLATE DAL COMPARTIMENTO “PER VERONA ED IL TRENTINO ALTO ADIGE”

130.563 le persone controllate, con un aumento di oltre il 13% rispetto al 2021. 34 arrestati e 554 indagati: è questo il primissimo bilancio di fine anno dei controlli della Polizia ferroviaria di Verona, Vicenza Trento e Bolzano grazie anche al maggior impegno connesso, in parte, anche all’attività “anti covid”.

Numerosi anche i sequestri: 25 armi, di cui 20 da taglio e 5 improprie, nonché 931 grammi di “cannabinoidi” (hashish e marijuana), 1.097 grammi di eroina, 490 grammi di cocaina oltre a 139 pastiglie di droga “sintetica”.

Durante l’anno sono state impiegate 11.178 pattuglie in stazione e 446 a bordo treno. Sono stati presenziati complessivamente 923 convogli ferroviari e predisposti 745 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni.

Le attività di prevenzione sono state incentivate con un aumento delle giornate straordinarie di controllo del territorio per un totale di 40 operazioni organizzate dal Servizio Polizia ferroviaria in ambito nazionale: 12 “Stazioni Sicure”, finalizzate al contrasto delle attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario; 10 “Rail Safe Day”, organizzate per prevenire comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti, 12 “Oro Rosso”, per il contrasto dei furti di rame e 2 “Action Week”, finalizzate al potenziamento dei controlli nel trasporto ferroviario di merci pericolose. Inoltre, in campo internazionale, gli operatori della Polfer del Compartimento di Verona hanno partecipato alle 4 “Rail Action day” e ad una “Action Week” organizzate dall’Associazione RAILPOL – a cui partecipano le polizie ferroviarie e dei trasporti dell’area europea – per contrastare i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario e prevenire possibili azioni terroristiche o eversive.

L’attività di contrasto ai furti di rame, che in ambito ferroviario spesso causano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori, si è tradotta in 182 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli, in 91 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie ed in 26 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti. Tale articolato dispositivo ha consentito di verificare la provenienza illecita di 682 chilogrammi di materiale ferroso, tra cui il cosiddetto “oro rosso”, nonché di denunciare 1 soggetto privato per gestione non autorizzata di rifiuti sottoponendo a sequestro penale tutti i macchinari utilizzati per il trattamento degli stessi.

Nell’ambito dei controlli delle merci pericolose, sono state effettuate 16 verifiche su 9 carri ferroviari, italiani e stranieri. 9 le irregolarità riscontrate nel corso delle 2 “action week” dedicate, che si sono affiancate alle ordinarie attività di controllo, svolte dal personale della Specialità.

Nel 2022 gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rintracciato anche 29 persone scomparse, di cui 22 minori. Diversi gli episodi registrati anche quest’anno, di ragazzi sui binari per giochi e sfide che avrebbero potuto avere conseguenze tragiche. Spesso in questi casi i giovani protagonisti ignorano i pericoli presenti nelle stazioni o sui treni. Per questo la Polizia ferroviaria è da tempo impegnata nelle scuole per promuovere, in particolare tra gli adolescenti, la cultura della sicurezza individuale in ambito ferroviario. Sono stati 2.755 gli studenti raggiunti nel corso dell’anno, purtroppo in parte condizionato dal decorso della pandemia, nell’ambito del progetto di educazione alla legalità, “Train…to be cool”, realizzato in collaborazione con il MIUR e con il supporto scientifico della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma La Sapienza. L’iniziativa dalla sua nascita, nel 2014, ha consentito di raggiungere più 300.000 studenti in oltre 3.500 incontri.

CENTRO OPERATIVO PER LA SICUREZZA CIBERNETICA “TRENTINO – ALTO ADIGE”

Il 21 ottobre 2022, in esito all’entrata in vigore del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 28.06.2022, concernente la determinazione dell’assetto organizzativo, dei compiti, delle linee di dipendenza e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, il soppresso “Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Trentino Alto Adige” ha assunto la nuova denominazione di “Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Trentino – Alto Adige”, analogamente alla dipendente Sezione altoatesina che, contestualmente, è stata rinominata in “Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica” di Bolzano.

Il summenzionato provvedimento ordinamentale ha sancito la rimodulazione della struttura organizzativa degli Uffici periferici della Polizia Postale e delle Comunicazioni secondo modelli più attuali e maggiormente rispondenti alle rinnovate esigenze di servizio e prevedendone, entro il termine del prossimo quadriennio, il potenziamento delle relative dotazioni organiche di personale, mezzi e strumenti tecnologici.

Sotto il profilo strettamente operativo, l’analisi dei dati riferiti al trascorso anno 2022 ha fatto riscontrare, nell’ambito territoriale di competenza (Regione Trentino – Alto Adige), un lieve decremento dei casi complessivamente trattati nelle varie materie di competenza, scesi in termini generali di circa 60 episodi rispetto al precedente anno 2021.

Al dato generale appena menzionato corrisponde la netta diminuzione dei crimini informatici contro il patrimonio (truffe, frodi, ecc.), stimabile intorno ai -40 casi, e degli episodi di pedopornografia e cyberbullismo, in apprezzabile calo (-10) rispetto alla precedente annualità.

Sostanzialmente invariato il numero dei reati informatici contro la persona (diffamazioni, minacce, atti persecutori, estorsioni a sfondo sessuale, ecc.), mentre appaiono in sensibile aumento, in linea con il dato nazionale, i reati informatici in materia di cybersicurezza (attacchi informatici contro infrastrutture critiche, furti di identità digitale, phishing, ecc.).

L’esito delle attività di polizia giudiziaria svolte nel 2022 dal personale del Centro Operativo di Trento e della dipendente Sezione di Bolzano, sebbene registri il medesimo numero delle persone tratte in arresto (3), ha fatto emergere un netto aumento di quelle denunciate in stato di libertà, salito di oltre 60 unità rispetto all’anno precedente, mentre si rileva sostanzialmente equivalente la mole delle perquisizioni, delle altre attività connesse e delle operazioni tecniche di informatica forense derivanti dallo svolgimento delle numerose attività investigative condotte.

Sotto il profilo della prevenzione, particolare impulso è stato dedicato all’attività di monitoraggio info-investigativo ad ampio spettro della rete e dei canali di messaggistica istantanea riconducibili a soggetti o ad organizzazioni con finalità eversiva di natura interna ed internazionale nonché al controllo preventivo delle dinamiche aggregative connesse con eventi di particolare rilevanza ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Le conclusioni tratte dall’elaborazione e dall’analisi della casistica summenzionata inducono a ritenere efficace e proficua l’azione preventiva di informazione e sensibilizzazione condotta dal personale della Specialità a favore della cittadinanza, a favore della quale si ritiene aver prodotto adeguati risultati in termini di maggiore consapevolezza e attenzione nei confronti dei rischi derivanti dall’uso della rete e dei moderni strumenti di comunicazione digitale.

Ciò è riferibile tanto alla maggiore prudenza dimostrata dai consumatori nella pratica degli acquisti in rete quanto, ben più importante, nella più compiuta consapevolezza e nella sensibilità acquisita da parte dei giovani circa i rischi e le potenziali insidie che si celano dietro un uso diffuso e alle volte sin troppo disinvolto delle nuove tecnologie di comunicazione.

Costante e particolarmente significativa l’azione volta a diffondere e promuovere un’adeguata e funzionale cultura della sicurezza in campo informatico nel segmento amministrativo e produttivo: in tale direzione l’Ufficio continua a profondere il massimo sforzo nell’attivazione di appositi protocolli di intesa con operatori di servizi essenziali (O.S.E.) e altri soggetti pubblici e privati di rilievo strategico e occupazionale operanti sul territorio di competenza, con l’obiettivo di prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle relative infrastrutture informatiche al fine di tutelarne la regolarità di erogazione dei servizi e dei processi produttivi.

Parallelamente, procede con assiduità e impegno estremamente rilevante rispetto alle risorse attualmente disponibili l’attività di sensibilizzazione e di informazione a favore dei soggetti delle comunità scolastiche (studenti, insegnanti e genitori), condotta dal personale del Centro e della Sezione, anche in lingua tedesca; in tal senso, numerosissime le iniziative di collaborazione con le istituzioni scolastiche provinciali e le attività di formazione, rivolte anche al personale docente, intese ad offrire al mondo della scuola il necessario supporto di competenze al fine di assicurare la massima diffusione tra i giovani della cultura della consapevolezza nell’uso corretto e sicuro dei moderni strumenti di comunicazione sociale.