Si rivede la neve anche a bassa quota: le previsioni meteo in Trentino

mercoledì, 29 novembre 2023

Trento – La Protezione civile del Trentino ha diffuso un messaggio “Infoneve” per possibili nevicate anche a quote basse nella prossima notte e domani mattina. Alla luce delle previsioni meteo la Protezione civile del Trentino invita la cittadinanza ad evitare, domani mattina, l’utilizzo di automezzi sprovvisti di attrezzatura invernale (catene o pneumatici da neve) e a prestare particolare prudenza alla guida preferendo il trasporto pubblico a quello privato.

Il messaggio “Infoneve”

Dopo mezzanotte e fino alla tarda mattinata – ore centrali di domani sono previste precipitazioni diffuse con intensità debole o al più moderata specie a sud. La quota neve è prevista attorno ai 400 metri sui settori meridionali più aperti mentre altrove la neve potrà scendere anche a fondovalle specie dove ristagnerà aria asciutta e fredda. Entro le ore centrali di domani potranno cadere 5 – 10 centimetri o più di neve con i valori maggiori sopra i 700 metri e sui settori meridionali. Dalle ore centrali di domani e fino alla sera di venerdì la quota neve si alzerà fino a oltre i 2300 metri a sud ed oltre i 1700 – 2000 metri a nord. La fase con precipitazioni più intense è attesa al pomeriggio sera di venerdì ma con una quota neve molto alta specie a sud. Sabato intensi flussi settentrionali apporteranno aria via via più fredda e, specie al mattino, saranno possibili locali rovesci con quota neve in calo. Dal pomeriggio-sera di sabato la diminuzione delle temperature favorirà la formazione di ghiaccio sulle strade che non si saranno asciugate o dove sarà presente neve bagnata.