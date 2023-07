Se ci fosse Maria: incontri e iniziativa culturale in Val di Sole

sabato, 8 luglio 2023

Ossana (Trento) – Politica e femminile, al via il laboratorio teatrale “Se ci fosse Maria” a partire dall’11 luglio in Val di Sole. Amministrare è politica e la Val di Sole ha dato gli albori nel secolo passato a diverse figure femminili che hanno prestato la propria opera per la politica, lo sviluppo sociale, economico e culturale del nostro Paese, come la senatrice Maria De Unterrichter, di origine austriaca, nata a Fucine di Ossana nel 1902, eletta nel 1946 nell’Assemblea Costituente ed altre figure di donne come ad esempio Beatrice Rizzi nata a Rabbi nel 1894 e Elsa Conci nata nel 1985 a Trento e vissuta a Mollaro.

Da dove nasce il progetto “Se ci Fosse Maria…”

Il progetto “Se ci fosse Maria” vuole essere occasione per creare pari opportunità nei vari settori nella rappresentanza di genere attraverso il teatro. Nonostante le pari opportunità abbiamo ottenuto grandi risultati è utile stimolare azioni culturali che mettano in discussione le consuetudini, le destinazioni codificate dei ruoli pubblici, la condizione femminile nelle aree di montagna, quale è la Val di Sole, area economicamente florida dove è più netta la spaccatura di genere rispetto a contesti demograficamente più rilevanti.

I partner

L’Associazione teatrale “Un Paese nelle Nuvole”, sotto la formidabile regia di Maria Teresa dalla Torre, in collaborazione con l’Agenzia di Coesione sociale (tramite il bando rivolto alle pari opportunità) della Provincia Autonoma di Trento, i comuni di Terzolas, Malè, Pellizzano, Ossana, Peio e Vermiglio, la Comunità della Val di Sole e l’Associazione di preparazione sociale di Trento, comunica l’avvio del progetto teatrale “Se ci fosse Maria…” è lieta di presentare un nuovo progetto culturale a cui è inviata tutta la popolazione delle valli del Noce.

Il programma

INCONTRI DI ASCOLTO E CONDIVISIONE

In presenza delle e dei testimoni della vita politica locale e nazionale

• 11, 17 luglio ore 20.30-22.30

LABORATORIO TEATRALE

• 25, 26, 27 agosto

• 1, 2, 3 settembre

• 30 settembre, 1, 2 ottobre

PERFORMANCE TEATRALI

Lo spettacolo teatrale verrà presentato in più repliche durante il mese di novembre presso le sedi municipali ed altri luoghi pubblici.

Gli incontri e il laboratorio, gratuiti e aperti a tutti, si svolgeranno presso la sede dell’Associazione “Un paese nelle nuvole” a Fucine di Ossana, via 3 Novembre.

Chi è l’Associazione Un Paese Nelle Nuvole

Nata ed operativa sul territorio della val di Sole da oltre 10 anni, promuove iniziative e processi culturali in collaborazione con enti pubblici e privati. L’Associazione coltiva la sensibilità nei confronti delle pari opportunità che l’ha portata, negli anni recenti, a promuovere iniziative teatrali come “Soli di Donne, Donne di Sole” al cui centro sono stai sviluppati monologhi con protagoniste attrici ed attori delle valli del Noce.

Info e prenotazioni

paesenellenuvole@gmail.com; Tel 333 8084865