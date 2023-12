Sciopero dei medici, garantiti da Apss Trento i servizi essenziali

lunedì, 4 dicembre 2023

Trento – Nella giornata di domani, martedì 5 dicembre, le organizzazioni sindacali ANAAO-ASSOMED, CIMO-FESMED, NURSING UP e COINA hanno proclamato uno sciopero generale nazionale che prevede l’astensione dal lavoro di 24 ore della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, professionale tecnica e amministrativa nonché del personale non medico afferente al Comparto della sanità del Servizio sanitario nazionale.

Apss ha disposto la costituzione dei contingenti minimi di personale così da garantire i servizi pubblici essenziali a salvaguardia dei diritti delle persone. L’assistenza sanitaria d’urgenza (servizi di emergenza e pronto soccorso) sarà garantita, mentre potrebbero esserci disagi in base al numero di aderenti allo sciopero per quanto riguarda le attività programmate, come ad esempio le visite ambulatoriali o i prelievi del sangue.