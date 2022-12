Scialpinismo, Coppa del Mondo: grandi prove di Magnini e Murada al Tonale

lunedì, 19 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Le gare di Coppa del Mondo di alpinismo a Ponte di Legno e al Tonale ha richiamato gli appassionati nel Comprensorio al confine tra Lombardia e Trentino. Uno spettacolo incredibile le due gare di Coppa del mondo di Scialpinismo e ieri al ghiacciaio Presena l’atleta di casa – Davide Magnini (foto © Maurizio Torri e Mauro Mariotti) ha offerto un’ottima prova e conquistato un fantastico secondo posto. E in campo femminile secondo posto per la valtellinese Giulia Murada e terzo posto di Alba De Silvestro, veneta.

Il commento del campione solandro Davide Magnini: “Secondo posto in coppa del mondo sulle nevi del ghiacciaio Presena. Gara molto nervosa e serrata dall’inizio alla fine ci ho creduto fino in fondo e il tifo sulle nevi di casa era esaltante, li ringrazio tutti, ma alla fine Bonnet è stato più bravo, complimenti”.

La valtellinese Giulia Murada: “Dopo la delusione della sprint ho cercato di azzerare i pensieri negativi e sono partita con tanta voglia di riscattarmi. Essere riuscita a centrare il secondo posto mi ripaga molto e mi riporta il sorriso nel bilancio del fine settimana. La gara mi è piaciuta molto, perché adoro i cambi assetto dove riesco a guadagnare sempre qualche secondo sulle avversarie. Ho patito un po’ la salita lunga, ma sono riuscita a gestire il vantaggio sulle rivali, con qualche timore di cadere in discesa visto quanto è successo venerdì sera. Gareggiare in questo contesto poi è super”.

Alba De Silvestro ha dichiatato: “Sono emozionata e commossa. Riuscire a salire sul podio dopo un anno difficile per i miei problemi fisici, per me ha un significato immenso. Sono arrivata stremata, non ho mai mollato, ma volevo a tutti i costi questo risultato ed è arrivato”.

“E’ stata una grande soddisfazione premiare Davide Magnini che ha ottenuto uno straordinario secondo posto nella gara Individuale di Coppa del Mondo di alpinismo svoltasi in Presena in uno spettacolo unico Bravo Davide ed un grande applauso al giovane atleta camuno Marco Salvadori”, afferma il presidente della Fisi Brescia, Oliviero Valzelli.