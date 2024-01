Scialpinismo Classic Individual Race: a medaglia Campestrini, Panizza, Rodigari, Zamboni, Negroni e Ghirardi

lunedì, 15 gennaio 2024

Passo Tonale – Gli atleti italiani sono primattori nella gara Classic Individual Race di scialpinismo dei Wiinter Master Games che si è disputata ieri con partenza da Passo Paradiso e arrivo a Cima Presena: nella categoria over 55 maschile successo del trentino Camillo Campestrini, terzo il beniamino di casa Roberto Panizza che si ripete con la medaglia d’argento al collo dopo il successo di venerdì sera. Nella over 35 maschile trionfo del bergamasco Matteo Rodigari, terzo un altro bergamasco Manuel Negroni, mentre negli over 45 maschile il bergamasco Giovanni Zamboni è medaglia d’argento. Infine negli over 40 femminile un’altra beniamina di casa Corinna Ghirardi è prima negli over 40 femminile.

LE CLASSIFICHE

OVER 35 Maschile

1 284 RODIGARI MATTEO M 1988 ITALIAOVER 35 M 1.46.28

2 292 THEVIN LOIC 1.50.19 0.03.50M 1984 334265 FRANCIAOVER 35 M

3 310 NEGRONI MANUEL 1.50.58 0.04.30M 1985 ITALIAOVER 35M

4 281 RAWICKI JAKUB 1.53.25 0.06.56M 1984 26 POLONIAOVER 35 M

5 234 FRANCO MARCO 1.55.36 0.09.07M 1986 ITALIAOVER 35 M

6 309 SPINI CRISTIAN 1.56.08 0.09.39M 1984 31188 ITALIAOVER 35 M

7 312 MENEGHEL DANIELE 1.58.27 0.11.59M 1987 ITALIAOVER 35 M

8 246 KAŁUŻA JERZY 1.58.57 0.12.29M 1986 51 POLONIAOVER 35 M

9 207 BARDEA FABIO 2.00.09 0.13.40M 1987 32907 ITALIAOVER 35 M

10 295 TURRA PIERO 2.02.33 0.16.04M 1984 31089 ITALIAOVER 35 M

11 303 VNENCAK MATUS 2.14.04 0.27.36M 1988 SLOVACCHIAOVER 35 M

12 300 VILLA STEFANO 2.17.06 0.30.38M 1987 680753 ITALIAOVER 35 M

13 243 GUSMEROLI ALESSIO 2.19.08 0.32.40M 1984 732860 ITALIAOVER 35 M

14 286 SELVATICO ENRICO * 2.22.41 0.36.12M 1987 303346 ITALIAOVER 35 M

15 249 KOZII MAKSYM 2.23.52 0.37.23M 1985 2459 UCRAINAOVER 35 M

OVER 40 Maschile

1 208 BECCARI FILIPPO M 1979 ITALIAOVER 40 M 1.41.05

2 265 NOVERO LAURENT 1.49.41 0.08.35M 1980 17629 FRANCIAOVER 40 M

3 230 FERRER JOSEP 1.54.58 0.13.52M 1980 62190 SPAGNAOVER 40 M

4 275 PHILIPONA NICOLAS 1.55.04 0.13.58M 1981 SVIZZERAOVER 40 M

5 210 BERTHOD FRANCOIS 1.55.10 0.14.04M 1979 586047 FRANCIAOVER 40 M

6 232 FORNI ALESSANDRO 1.57.36 0.16.30M 1980 28587 ITALIAOVER 40 M

7 252 MALGARIDA LUCA 2.02.16 0.21.10M 1981 29519 ITALIAOVER 40 M

8 301 VINCENT BENOÎT 2.03.13 0.22.07M 1980 FRANCIAOVER 40 M

9 273 PENCO ALESSANDRO * 2.14.47 0.33.41M 1979 230002 ITALIAOVER 40 M

10 278 PLAMONDON MATHIEU * 3.01.38 1.20.32M 1980 CANADAOVER 40 M

OVER 45 Maschile

1 245 HOFFMANN CHRISTIAN M 1974 30670242 AUSTRIAOVER 45 M 1.34.49

2 308 ZAMBONI GIOVANNI 1.44.41 0.09.52M 1976 26090 ITALIAOVER 45 M

3 214 BOUZON LIONEL 1.48.09 0.13.20M 1976 306045 FRANCIAOVER 45 M

4 263 MONTEMEZZI PAOLO 1.53.49 0.19.00M 1976 ITALIAOVER 45 M

5 279 PLISSON SÉBASTIEN 1.54.51 0.20.02M 1976 032575 FRANCIAOVER 45 M

6 202 ANZENBERGER GÉRARD 1.55.01 0.20.12M 1975 10492 SVIZZERAOVER 45 M

7 271 PARCERISA ROBERT 1.55.53 0.21.04M 1977 SPAGNAOVER 45 M

8 311 LANZI STEFANO 1.56.06 0.21.17M 1975 ITALIAOVER 45 M

9 260 MILINI LUCA * 1.58.54 0.24.04M 1974 24051 ITALIAOVER 45 M

10 296 UGHETTO CHRISTIAN 2.01.35 0.26.45M 1976 26340 ITALIAOVER 45 M

11 274 PERTUSINI MANOLO 2.02.20 0.27.31M 1974 24581 ITALIAOVER 45 M

12 259 MIKOLAJCZYK TYBERIUSZ 2.03.54 0.29.05M 1977 54/2024 POLONIAOVER 45 M

13 201 ANGELI MICHELE 2.07.23 0.32.34M 1977 27121 ITALIAOVER 45 M

14 219 D’ANTONIO MASSIMO 2.08.43 0.33.54M 1977 26512 ITALIAOVER 45 M

15 216 CAETANO NUNO 2.15.13 0.40.24M 1977 359416 PORTOGALLOOVER 45 M

16 277 PIRLO PIETRO 2.21.34 0.46.45M 1976 ITALIAOVER 45 M

17 220 DE MARCH SEDRICH 2.27.56 0.53.07M 1978 27805 ITALIAOVER 45 M

18 254 MANES ANDREA 2.30.14 0.55.24M 1976 ITALIAOVER 45 M

19 236 GALBUSERA ANDREA 2.39.53 1.05.04M 1976 ITALIAOVER 45 M

20 206 BARBIERI GIUSEPPE 2.41.51 1.07.02M 1975 25567 ITALIAOVER 45 M

OVER 50 Maschile

1 240 GRILLET AUBERT JACQUES M 1973 995780 FRANCIAOVER 50 M 1.49.35

2 314 ANTIGA IVAN 1.52.16 0.02.40M 1971 ITALIAOVER 50 M

3 305 WILFRID JUMERE SAMERE 1.52.41 0.03.05M 1971 FRANCIAOVER 50 M

4 299 VENTURINI PAOLO 1.54.01 0.04.25M 1973 ITALIAOVER 50 M

5 213 BOSCACCI GRAZIANO 1.54.36 0.05.00M 1969 ITALIAOVER 50 M

6 297 CHAIX VALÉRY 1.56.03 0.06.28M 1970 FRANCIAOVER 50 M

7 244 HARTMANN MARC 1.56.14 0.06.38M 1973 GERMANIAOVER 50 M

8 280 PONCET DAVID 1.56.57 0.07.21M 1970 371730 FRANCIAOVER 50 M

9 302 VIOUD JEROME 1.58.23 0.08.47M 1971 413219 FRANCIAOVER 50 M

10 257 MATRAS SLAWOMIR 2.00.35 0.10.59M 1973 226 POLONIAOVER 50 M

11 247 KISTLER IVO 2.03.07 0.13.31M 1969 43841 SVIZZERAOVER 50 M

12 211 BŁACHUT MARIUSZ 2.16.44 0.27.09M 1970 POLONIAOVER 50 M

13 306 WOO STEVE 2.21.49 0.32.13M 1971 19700 U.S.A.OVER 50 M

14 227 ETIENNE FABRICE 2.23.01 0.33.26M 1969 1445 BELGIOOVER 50 M

15 272 PEDRAZZINI ALFRED * 2.32.23 0.42.47M 1970 20384 ITALIAOVER 50 M

16 250 LAINESTE ANDRES * 2.56.49 1.07.13M 1971 ESTONIAOVER 50 M

17 215 BRUGNOLI RICCARDO 3.04.23 1.14.47M 1972 22086 ITALIAOVER 50 M

18 253 MANELLA GIANFRANCO * 3.28.13 1.38.37M 1972 21858 ITALIAOVER 50 M

OVER 55 Maschile

1 217 CAMPESTRINI CAMILLO M 1964 13121 ITALIAOVER 55 M 1.56.35

2 248 KOLLER THOMAS 1.57.41 0.01.05M 1965 63430001 AUSTRIAOVER 55 M

3 270 PANIZZA ROBERTO * 1.59.03 0.02.27M 1964 13182 ITALIAOVER 55 M

4 242 GUJAN BEDA 2.05.21 0.08.45M 1967 SVIZZERAOVER 55 M

5 218 CORTESI RETO 2.10.26 0.13.51M 1968 34157 SVIZZERAOVER 55 M

6 285 SCHÖFFL VOLKER 2.11.32 0.14.57M 1965 GERMANIAOVER 55 M

7 269 PACKMAN DAN * 3.03.27 1.06.51M 1964 16808 U.S.A.OVER 55 M

8 268 OTTO CHRISTIAN 3.23.54 1.27.18M 1968 U.S.A.OVER 55 M

9 289 TACCHINI GIULIO 3.36.15 1.39.39M 1966 692913 ITALIAOVER 55 M

OVER 60 Maschile

1 209 BELLAGAMBA ALAIN M 1963 1292699 FRANCIAOVER 60 M 1.51.53

2 226 ESTANOLL TORRES JAUME 2.03.16 0.11.22M 1962 34334 SPAGNAOVER 60 M

3 256 MATHIEU JEAN CLAUDE 2.08.06 0.16.12M 1963 952563 FRANCIAOVER 60 M

4 222 DEMONTE PAOLO FEDERICO * 2.19.37 0.27.43M 1954 4836 ITALIAOVER 60 M

5 212 BOROT GILBERT 2.34.33 0.42.40M 1950 619275 FRANCIAOVER 60 M

6 225 EIDENMUELLER HORST 2.35.22 0.43.28M 1963 628-0005 GERMANIAOVER 60 M

7 223 DRLICEK GOTTFRIED * 2.47.03 0.55.09M 1958 AUSTRIAOVER 60 M

8 205 BALZARINI LINO 2.47.28 0.55.34M 1960 9192 ITALIAOVER 60 M

9 255 MARTINAZZOLI ENZO 2.53.32 1.01.38M 1963 158275 ITALIAOVER 60 M

10 262 MOIA FAUSTO LUCIANO * 2.54.04 1.02.10M 1948 2642 ITALIAOVER 60 M

11 241 GUASSOLDI GUIDO * 2.56.50 1.04.56M 1963 11886 ITALIAOVER 60 M

12 267 OLIVSON OLEKSANDR * 3.03.39 1.11.45M 1963 2456 UCRAINAOVER 60 M

204 ARNOT BOB DNS M 1948 19300 U.S.A.OVER 60 M

239 GORLA CARLO DNS M 1961 ITALIAOVER 60 M

264 NICOLINI FRANCO DNS M 1960 8847 ITALIAOVER 60 M

290 TAGLIETTI PAOLO DNS M 1955 5556 ITALIAOVER 60 M

294 TORRESANI FRANCO DNS M 1962 ITALIAOVER 60 M

307 WORSLEY STEVEN DNS M 1963 3756472 GRANBRETAGNAOVER 60 M

OVER 35 Femminile

1 327 GUDELIUS EVI F 1986 153/00/01 GERMANIAOVER 35 F 2.10.16

2 337 TODESCO MONICA 2.46.26 0.36.10F 1986 ITALIAOVER 35 F

OVER 40 Femminile

1 325 GHIRARDI CORINNA F 1979 ITALIAOVER 40 F 1.52.45

2 328 KONIOR-MAZAN AGNIESZKA 2.12.50 0.20.04F 1983 573172 POLONIAOVER 40 F

3 330 MUSSO CHIARA 2.16.52 0.24.06F 1982 ITALIAOVER 40 F

OVER 45 Femminile

1 329 MORASCHINELLI MARIALUCIA F 1976 ITALIAOVER 45 F 2.15.48

OVER 50 Femminile

1 323 FAVRE CORINNE * F 1970 026709 FRANCIAOVER 50 F 2.06.45

2 321 CHAIX ALICE 2.36.38 0.29.53F 1973 128272 FRANCIAOVER 50 F

3 322 BELICOVA KATARINA 3.35.23 1.28.38F 1969 SLOVACCHIAOVER 50 F

OVER 55 Femminile

1 338 TURBIL SYLVIE F 1965 701124 FRANCIAOVER 55 F 2.13.16

2 336 TITOLO CLAUDIA 2.19.35 0.06.18F 1966 ITALIAOVER 55 F

3 334 SARTOGO MONICA 2.27.52 0.14.35F 1964 13448 ITALIAOVER 55 F.