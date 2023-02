Sci-voliamo: grande festa con 800 baby sciatori al Tonale

mercoledì, 22 febbraio 2023

Ponte di Legno-Tonale – Sono attesi 800 “pulcini” al Tonale dall’11 al 14 aprile per una grande festa dello sci. Niente cronometro ma tanto divertimento con prove di destrezza e velocità. Infatti Ponte di Legno e il Tonale ospiteranno la prima edizione di “SCI-VOLIAMO” la manifestazione organizzata dal Comitato Fisi Alpi Centrali e rivolta a Baby e Cuccioli degli sci club del comitato stesso.

Il format è del tutto nuovo, il Comitato Alpi Centrali vuole, infatti, creare un momento in cui il cronometro viene messo da parte per puntare i fari su altri elementi importanti quali gioco, destrezza, fantasia. Uno degli obiettivi è quello di dimostrare che i più piccoli possono divertirsi sulla neve anche senza lo scandire del tempo.

La finalità di questa manifestazione è anche quella di dare continuità alla stagione dei giovanissimi che non si sono qualificati per le varie finali nazionali e che di conseguenza, magari già a partire da febbraio, non hanno più stimoli per continuare a sciare. Ecco che quindi un evento di questo tipo, dove il cronometro è messo da parte può rappresentare un obiettivo importante per continuare e terminare la stagione divertendosi.

“Sci-Voliamo – dice Franco Zecchini, presidente delle Alpi Centrali – non vedrà né vincitori né vinti, ma solo tanti ragazzi che si divertiranno sula neve. La manifestazione prevede diverse prove distribuite nelle varie giornate. Si partirà dal Vitalini Speed Contest, una facile prova di velocità pura, per proseguire con ONDIAMO, una prova che ricalcherà un percorso di skicross con passaggi obbligati su gobbe e diagonali, punti di riferimento e orientamento in cui i nostri due allenatori Alessandro Serra e Michelangelo Tentori e tre istruttori nazionali giudicheranno i concorrenti premiando lo sciatore che avrà espresso la migliore tecnica e autonomia sciistica. L’ultima prova in cui i concorrenti dovranno affrontare un percorso ad ostacoli è stata definita Bonus Race in quanto una giuria darà un voto o una penalità su ogni passaggio”.

A questo proposito è molto importante è il coinvolgimento degli Istruttori Nazionali che porteranno le loro conoscenze e tutta la propedeutica contenuta nel testo tecnico dedicato al bambino, una vera e propria eccellenza in questo settore. Una collaborazione questa di grande importanza per tutto il movimento giovanile del Comitato che in quest’ottica non potrà che migliorare qualitativamente i momenti di crescita dei più piccoli.

Il tutto sarà completato, al pomeriggio, da giochi e momenti di socializzazione tra i ragazzi e i vari club presenti.Inoltre nell’area gara verrà allestito un «villaggio» con la presenza delle aziende che appoggiano questa iniziativa.

“Il contingente previsto – conclude Zecchini – è di 400 baby e 400 cuccioli che si alterneranno nei quattro giorni della manifestazione. I baby saranno in pista l’11 e 12 aprile mentre i cuccioli il 13 e 14 aprile. A tutti i partecipanti verrà consegnato un kit di benvenuto composto da una maglietta e alcuni prodotti offerti dai Partner della manifestazione. Numerosi premi offerti dalle aziende partner verranno estratti tra tutti gli iscritti alla manifestazione”.