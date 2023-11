Sci, per i ragazzi della Valle Camonica torna il progetto “Free Skipass”

giovedì, 16 novembre 2023

Borno (Brescia) – Torna anche per la stagione 2023/2024 il progetto “Free Skipass“, promosso dal Consorzio BIM di Valle Camonica, che prevede l’istituzione di uno skipass unico gratuito per tutti i ragazzi residenti nei Comuni aderenti nati dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2018.

L’Assessore allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica, Massimo Maugeri, si dice soddisfatto di poter ripresentare anche quest’anno lo skipass gratuito: “ Si tratta di un’importante iniziativa che complessivamente l’anno scorso ha consentito a circa 7000 ragazzi e ragazze tra i 6 ed i 16 anni di sciare gratuitamente nelle varie stazioni sciistiche della zona. Il mio ringraziamento va ai Comuni aderenti, alle rispettive Comunità Montane ed agli impiantisti che, in un momento storico difficile dal punto di vista dell’incremento dei costi, hanno comunque voluto confermare il loro appoggio a questo progetto sportivo” (nella foto Demis Zendra e Massimo Maugeri e in basso © Mauro Mariotti).

Al momento i comprensori sciistici che hanno aderito all’iniziativa sono: Borno, Ponte di Legno-Tonale, Aprica, Corteno Golgi, Val Palot, Presolana, Schilpario, Colere, Monte Pora, Spiazzi di Gromo, Lizzola, Selvino, Montecampione.

“A nome di tutti i comprensori sciistici aderenti all’iniziativa, posso esprimere la soddisfazione per questo progetto che continua nel tempo a riproporsi e ampliarsi, oltre ad essere divenuto ormai uno strumento di assoluta importanza per facilitare l’avvicinamento agli sport della neve e più in generale alle nostre montagne per migliaia di bambini e ragazzi. Il tutto è reso possibile grazie al prezioso supporto degli enti aderenti, con i quali c’è sempre massima collaborazione, e all’importante sforzo di tutte le stazioni sciistiche che da sempre credono fortemente in questo progetto”, dichiara Demis Zendra, amministratore delegato di Borno Ski Area Monte Altissimo.

Il Free Skipass è nominale, ha validità per la stagione invernale 2023/2024 nel periodo di apertura delle piste, a partire dal 6 dicembre 2023 e può essere utilizzato solo dal soggetto interessato.

Per la richiesta di rilascio del Free Skipass bisogna presentarsi entro il 25 novembre presso gli uffici del proprio Comune di residenza muniti di apposito modulo, fotocopia della carta d’identità del minore, fotografia dello stesso e 15 euro (di cui 5 euro a titolo di cauzione per la key card e 10 euro a titolo di rimborso spese amministrative). Il tutto dovrà essere consegnato agli uffici comunali entro le 12 del 25 novembre.

I possessori della card, che l’hanno già attivata nella scorsa stagione e che rientrano nella fascia d’età sopra citata, dovranno riconsegnarla presso gli uffici comunali, con 10 euro a titolo di rimborso spese, entro le ore 12 del 25 novembre 2023, compilando il modulo di richiesta di rinnovo e allegando la fotocopia della carta d’identità del minore.

I Comuni aderenti si sono impegnati a sostenere il progetto con il contributo economico annuale fissato in 1 euro per ogni residente al 31 dicembre 2022.

Con l’occasione la Comunità Montana ringrazia le società esercenti gli impianti di risalita dei comprensori sciistici coinvolti, che hanno profuso un notevole sforzo economico per aderire all’iniziativa, riconoscendone innanzitutto la valenza sociale. È quindi anche per riconoscenza verso la disponibilità ricevuta che l’Ente raccomanda che non vi siano abusi sull’utilizzo degli skipass che i cittadini riceveranno a titolo gratuito. “Questa iniziativa si ripeterà in futuro solo là dove verrà dimostrata la proverbiale lealtà degli utenti“, concludono.