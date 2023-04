Sci, neve e Winter Closing Party: le iniziative per Pasqua e Pasquetta a Pontedilegno Tonale

mercoledì, 5 aprile 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Pasqua sugli sci con neve e divertimento nel comprensorio Pontedilegno Tonale. Sono aperte infatti fino a 10 aprile le piste di Ponte di Legno e di Temù, mentre parte del Passo Tonale proseguirà l’apertura fino al 16 di questo mese per poi proseguire con pista Paradiso e Ghiacciaio Presena fino al 1° maggio. Concluso lo sci notturno, la Pasqua si annuncia ricca di iniziative e di feste, oltre al Winter Closing Party, la grande festa che porterà musica e divertimento ad alta quota.

Infatti il giorno di Pasquetta sul ghiacciaio Presena, sul palco che verrà allestito nei pressi della Capanna Presena, a partire dalle 13 sono attesi Mario Biondi ed Eiffel 65. L’area sarà delimitata e accessibile solo a chi sarà in possesso del biglietto Winter Closing Party.

Il Ghiacciaio Presena sarà aperto per tutti gli sciatori, anche per chi non parteciperà al concerto. Per chi invece vorrà sciare senza tutta via rinunciare all’evento, c’è una promozione speciale: acquistando il biglietto Winter Closing Party si avrà la possibilità di acquistare lo skipass giornaliero a soli 35 euro (anziché 56). L’acquisto dei 2 biglietti dovrà essere contestuale e andrà effettuato in biglietteria.